*Kiến nghị:

Theo Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25-10-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) thì giờ dạy của giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Ngoài ra, thời gian làm việc thực tế của giáo viên mầm non còn cao hơn, trong khi thu nhập và các khoản phụ cấp còn thấp. Đề nghị Bộ GD và ĐT nghiên cứu xem xét thay đổi Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25-10-2011 theo hướng giảm giờ dạy cho giáo viên mầm non để giáo viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và thực hiện các công việc khác phục vụ chuyên môn.

-Trả lời:

Căn cứ đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non và Chương trình giáo dục mầm non, Bộ GD và ĐT đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25-10-2011 quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non, theo đó giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Mặt khác, đối với lớp học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp để cơ sở giáo dục mầm non thực hiện quy định trên (Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30-10-2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập).

Bộ GD và ĐT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai bố trí đủ số lượng giáo viên mầm non (bao gồm biên chế và hợp đồng), chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp giáo viên mầm non hợp lý để đảm bảo thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non, đồng thời nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ của địa phương nhằm giải quyết những khó khăn đối với giáo viên mầm non.