1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế năm 2024 cho ngành Giáo dục huyện Ia Grai, trong đó bổ sung chỉ tiêu giáo viên nhà trẻ vì hiện tại giáo viên nhà trẻ chưa có.

Kết quả giải quyết:

Ngày 07/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 256/QĐ- UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên khối chính quyền năm 2024. Theo đó, đã bổ sung 1.905 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với bậc học mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Ia Grai đã được bổ sung 105 chỉ tiêu người làm việc, gồm mầm non (gồm nhà trẻ và mẫu giáo) 44 chỉ tiêu, tiểu học 30 chỉ tiêu và trung học cơ sở 31 chỉ tiêu.