Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Dân trí, Bộ GD&ĐT)

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thành ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) trước ngày 4-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giáo dục đại học.

Đây là động thái nhằm khắc phục tình trạng một số đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ cập nhật, xác thực dữ liệu giảng viên theo yêu cầu của Bộ.

bo-gddt-ra-yeu-cau-khan-181-co-so-giao-duc-phai-hoan-thanh-du-lieu-giang-vien-truoc-ngay-4.png
Số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đội ngũ giảng viên góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học. Ảnh minh họa: AI

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc báo cáo cụ thể tình trạng thực hiện ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên; đồng thời làm rõ nguyên nhân đối với những trường hợp chưa hoàn thành. Các đơn vị phải khẩn trương triển khai những nhiệm vụ còn tồn đọng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 4-11.

Việc đôn đốc lần này được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch số 1496/KH-BGDĐT ngày 23-7-2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của ngành Giáo dục. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trên hệ thống HEMIS.

HEMIS là hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành có vai trò quan trọng trong công tác quản lý giáo dục đại học. Thông qua hệ thống này, thông tin về cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên, người học và các hoạt động đào tạo được tập hợp, cập nhật, phục vụ công tác quản lý, thống kê, giám sát và hoạch định chính sách.

Trong đó, dữ liệu đội ngũ giảng viên là một trong những thành phần quan trọng, phản ánh quy mô, cơ cấu và tình hình nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học.

Việc cập nhật, chuẩn hóa và ký số dữ liệu không chỉ giúp xác thực thông tin mà còn góp phần nâng cao tính chính xác, thống nhất và khả năng khai thác dữ liệu trong quản lý nhà nước.

Việc Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục báo cáo rõ nguyên nhân chậm trễ, đồng thời đặt thời hạn hoàn thành cho thấy quyết tâm đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống giáo dục đại học.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Mỹ: Hiệu phó Đại học Dartmouth từ chức vì vi phạm quy định sử dụng AI

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-10, Hiệu phó Đại học Dartmouth (Mỹ) Santiago Schnell đã từ chức, sau khi bị phát hiện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa đáng kể các bài viết học thuật và báo chí nhưng không công khai đầy đủ, vi phạm quy định của một số nhà xuất bản và chuẩn mực liêm chính của trường.

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Phường Quy Nhơn Nam thông tin kết quả rà soát, sắp xếp nhân sự trường học

Giáo dục

(GLO)- Tối 30-10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND phường đã tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở TP. Đà Nẵng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là lời cảnh báo đối với phụ huynh. Trước khi cho con theo học trường quốc tế, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và chương trình đào tạo được cơ quan chức năng phê duyệt.

Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

Vòng nguyệt quế Olympia 2026 có thông điệp gì?

Tin tức

(GLO)- Lấy cảm hứng từ những cành cây khô đan xen lá ô liu ánh vàng, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026 gửi gắm thông điệp về nghị lực, sự trưởng thành và hành trình chinh phục tri thức.

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

Tin tức

(GLO)- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo sư phạm tại Gia Lai chú trọng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề và gắn lý thuyết với thực tiễn trường học.

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

Tin tức

(GLO)- Giáo viên mầm non từng giảng dạy tại trường tư thục, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, khi được tuyển dụng vào trường công lập có thể được cộng thời gian công tác trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

null