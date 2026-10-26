Bình Định FC tìm cách vượt khó ở lượt về Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

(GLO)- Khép lại giai đoạn lượt đi Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026, Bình Định FC đang đối mặt với không ít thách thức trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Nửa chặng đường còn lại là dịp để tập thể trẻ đất Võ chứng minh sự trưởng thành sau những va vấp đầu tiên.

Là tân binh của giải, Bình Định FC có lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ địa phương. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Lê Minh Mính, đội bóng chỉ có khoảng thời gian ngắn tập hợp lực lượng, xây dựng lối chơi và chuẩn bị cho mùa giải.

Mục tiêu đặt ra là phát huy nguồn lực tại chỗ, từng bước tạo dựng sự ổn định và cạnh tranh ở nhóm đầu. Tuy nhiên, thực tế thi đấu sau 5 lượt trận cho thấy hành trình ấy không dễ dàng.

Theo dõi Bình Định FC thi đấu, người hâm mộ đất Võ không khỏi thấp thỏm trước phong độ thiếu ổn định của đội nhà. Niềm vui trong ngày ra quân chưa kịp nối dài thì những thất bại liên tiếp đã khiến hành trình của các cầu thủ trẻ trở nên chật vật hơn.

Một pha bóng của Bình Định FC (áo xanh) với Vạn Xuân Đan Phượng tại Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân ngày 12-10, Bình Định FC khởi đầu đầy hứng khởi khi đánh bại Vạn Xuân Đan Phượng. Tiền đạo Nguyễn Đình Bưởi lập cú đúp, mở tỷ số rồi nhân đôi cách biệt, mang về 3 điểm cho đội nhà. Chiến thắng ấy giúp đội bóng có màn chào sân thuận lợi và thắp lên kỳ vọng về một mùa giải nhiều khởi sắc.

Thế nhưng, sau niềm vui mở màn, Bình Định FC nhanh chóng cảm nhận sức ép của giải đấu. Ở vòng 2, đội để thua Tây Mỗ FC với tỷ số 0-2. Tiếp đó, Bình Định FC hòa Trung tâm Thể thao II Ninh Bình 1-1, thua Hanoi Bulls FC 0-3 ở vòng 4, rồi khép lại lượt đi bằng thất bại 0-1 trước Hạng 3 Hà Nội FC.

Sau 5 vòng đấu, Bình Định FC tạm xếp thứ 5/6 đội tại bảng A với 4 điểm. Tây Mỗ FC dẫn đầu với 13 điểm, tạo khoảng cách đáng kể trong cuộc đua thứ hạng. Khi quỹ trận đấu ngày càng thu hẹp, nhiệm vụ cải thiện vị trí của Bình Định FC trở nên khó khăn hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bài toán lớn nhất với HLV Lê Minh Mính là tìm lại sự cân bằng trong lối chơi. Sau trận ra quân, hàng công dần thiếu những phương án tạo đột biến, chưa duy trì được sức ép và khả năng tận dụng cơ hội. Ở chiều ngược lại, hệ thống phòng ngự vẫn bộc lộ khoảng trống khi đối phương gia tăng sức ép.

HLV Lê Minh Mính cho biết: “Bình Định FC còn nhiều điểm cần khắc phục. Những thất bại ở lượt đi là bài học để điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Ban huấn luyện tập trung khắc phục những hạn chế, giúp đội thi đấu hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo”.

Các cầu thủ Bình Định FC (áo xanh) hướng đến lượt về với mục tiêu cải thiện điểm số, chắt chiu cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng A. Ảnh: VFF

Ở lượt về, Bình Định FC cần cải thiện thành tích nếu muốn tiếp tục cạnh tranh suất thăng hạng. Hiện đội bóng đất Võ kém Vạn Xuân Đan Phượng 3 điểm, Hạng 3 Hà Nội FC 5 điểm và đội đầu bảng Tây Mỗ FC 9 điểm. Khoảng cách này tạo áp lực không nhỏ, bởi ngoài việc giành điểm tối đa, đoàn quân của HLV Minh Mính còn phải chờ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sảy chân.

Với 5 trận còn lại, các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ trong nhóm đầu sẽ có ý nghĩa quan trọng, bởi kết quả không chỉ giúp Bình Định FC tích lũy điểm số, rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng mà còn có thể khiến đối thủ mất lợi thế. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm, cơ hội vươn lên top 2 của thầy trò HLV Lê Minh Mính sẽ ngày càng thu hẹp.

HLV Lê Minh Mính cho rằng, mục tiêu của Bình Định FC là chắt chiu cơ hội trong từng trận đấu và nỗ lực giành kết quả tốt nhất; phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ và thể hiện những phẩm chất của bóng đá đất Võ. Đây cũng là điều người hâm mộ kỳ vọng ở đội bóng trong chặng đường còn lại của mùa giải.