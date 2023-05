Bắt nam thanh niên cướp tiệm vàng sau 12 giờ lẩn trốn

(GLO)- N gày 25 - 5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu lớn tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.