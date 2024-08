Chiều 5-8, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh) dập tắt đám cháy tại một kho rơm trên địa bàn.

(GLO)- Ngày 3- 8, Hunonic Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác độc quyền với Nhà phân phối (NPP) tại Gia Lai-Tâm An Smart home trong lĩnh vực thiết bị nhà thông minh.

(GLO)- Ba học sinh lớp 10 tại Hà Nội được lựa chọn từ cuộc thi “Những điều tự hào về thành phố của tôi” (The pride of my town) dành cho học sinh trung học sẽ tham dự Festival Nhiếp ảnh Quốc tế tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 25-8.