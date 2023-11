An Khê: Rủ nhau đi tắm bàu, một nam sinh đuối nước tử vong

Chiều 19-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa tìm thấy thi thể một nam sinh học lớp 8 bị đuối nước tại bàu C ây C ui (thuộc thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê ).

Nạn nhân là em Lê Đức Tồn (SN 2010, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du, xã Xuân An; trú tại thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 19-11, Lê Đức Tồn cùng một số bạn trong thôn rủ nhau đi tắm tại bàu Cây Cui (thuộc thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê). Không may, trong lúc đang tắm thì Tồn bị đuối nước tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an thị xã An Khê, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tìm thấy Lê Đức Tồn và bàn giao thi thể cho gia đình, chính quyền địa phương lo hậu sự.