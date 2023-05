An Khê khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

(GLO)- Chiều 16-5, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023) .

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Kế hoạch số 46-KH/TU, 59-KH/TU; 136-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể trong kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt chuyên đề toàn khóa; mở 3 lớp tại Trung tâm Chính trị thị xã với 217 đồng chí tham dự. Hơn 3.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên ở địa phương tham gia học tập chuyên đề năm 2022 và chuyên đề năm 2023.

Các Đảng ủy trực thuộc và các chi bộ trường Trung học phổ thông đã tổ chức 24 lớp học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên ở địa phương với 2.061 người tham gia học tập. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp của thị xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW.

Ban Thường vụ Thị ủy đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 và năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng…

Nội dung triển khai đảm bảo tiến độ, thời gian theo chỉ đạo của tỉnh; tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai thường xuyên, nghiêm túc, đưa kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm. Việc “học tập” và “làm theo” đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc làm theo Bác.

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê, thị xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ; tổ chức hoạt động về nguồn; viếng Nghĩa trang liệt sỹ thị xã và xây dựng các công trình ghi công, trồng cây lưu niệm; triển khai các công trình, phần việc chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê…

Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê” diễn ra từ 27-2 đến 21-4-2023 là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Cuộc thi diễn ra với 8 kỳ thi trắc nghiệm (mỗi kỳ thi 8 câu hỏi, trong đó có 7 câu hỏi về nội dung và 1 câu hỏi về dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi). Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 103.499 lượt người tham gia dự thi (trung bình mỗi kỳ nhận hơn 12.937 lượt người tham gia dự thi); trong đó có nhiều tập thể, cá nhân rất tích cực, tham gia đầy đủ các kỳ thi. Cuộc thi cũng đã thu hút 5.976 lượt người từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia dự thi.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả và trao 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trao 3 giải tập thể cho Đảng bộ phường An Phú, Đảng bộ phường An Tân, Đảng bộ phường An Bình vì có thành tích trong công tác triển khai Cuộc thi với các tiêu chí: Đơn vị có số lượng người tham gia dự thi trên tổng số dân đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải cao.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen và tiền thưởng cho 12 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.