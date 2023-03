(GLO)- Chiều 14-3, tại Hội trường 23-3, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023).

Dự tọa đàm có các đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã đã nghỉ hưu; lãnh đạo Huyện ủy Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và Thành ủy Pleiku; đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thị xã cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.

Ngày 14-3-1948, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Đảng bộ huyện An Khê. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mốc son lịch sử đánh dấu sự phát triển và trưởng thành vượt bậc của phong trào đấu tranh cách mạng ở An Khê. 75 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã An Khê phát huy truyền thống quê hương Tây Sơn Thượng đạo, đoàn kết giành được nhiều thắng lợi to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thị xã An Khê trong suốt 75 năm qua. Đại diện một số tổ chức cơ sở Đảng đã tham luận về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, ý chí tự lực tự cường, xây dựng địa phương giàu mạnh; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương;… qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã An Khê ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ thị xã An Khê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung khẳng định: An Khê là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, là địa bàn chiến lược có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Cách đây 75 năm, ngày 14-3-1948, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Đảng bộ Huyện An Khê. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, An Khê đã có những người con gan dạ, thủy chung, quả cảm đi vào huyền thoại, như: Đỗ Trạc, Ngô Mây, Y Đôn, Lê Phi Hùng, Trần Văn Bình,... góp phần cùng với tỉnh nhà và cả nước hoàn thành sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với tỉnh, An Khê đã có bước chuyển mình đáng kể, luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Nhờ đó, kinh tế-xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã đạt 12,5%/năm; có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,89 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,79%; nhiều công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn được công nhận di tích lịch sử, văn hóa các cấp, trong đó phải kể đến Quần thể di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo và Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, từ thời điểm chỉ có 3 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 2.600 đảng viên; các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn.

Kế thừa, phát huy kết quả đạt được, đồng chí Rah Lan Chung mong muốn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thị xã An Khê tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp khối đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đã đề ra. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cần năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tích cực đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy cao tinh thần dân chủ, đoàn kết.

“Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, với truyền thống của thị xã có bề dày thành tích trong kháng chiến, năng động và sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, An Khê sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng kinh tế động lực có sức lan tỏa cho các huyện phía Đông của tỉnh”-Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống 75 năm đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển” của Tỉnh cho Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 35 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng thị xã An Khê.