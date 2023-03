Tin liên quan Nhiều hoạt động chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê

Từ giữa tháng 12-2022, Thị ủy An Khê đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Trong đó, tập trung tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ, những thành tựu đạt được trong 75 năm qua; tuyên truyền về tiềm năng, vị thế và tương lai phát triển của An Khê. Thị xã cũng tổ chức tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong và Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang); phát động cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn hóa-văn nghệ…

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Thị Đoàn An Khê đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên xã Tú An tổ chức tổng dọn vệ sinh khu dân cư; tham gia tuyên truyền chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; quét dọn, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại Khu tưởng niệm các liệt sĩ Tú Thủy. Chị Đinh Thị Re-Bí thư Chi Đoàn làng Pơ Nang (xã Tú An) chia sẻ: “Ngoài các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền về chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên còn tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”. Qua cuộc thi, đoàn viên, thanh niên thêm hiểu, tự hào về những trang sử hào hùng của Đảng bộ thị xã. Từ đó, đoàn viên, thanh niên nỗ lực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Vừa qua, cán bộ và người dân xã Thành An cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) đã trồng 200 cây sao đen dọc các tuyến đường tại thôn 4, 5. Các thôn đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; vận động, khuyến khích người dân trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường; phát động người dân hăng hái thi đua phát triển sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh các hoạt động thiết thực của các xã, phường, lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cũng tổ chức thăm hỏi, tặng 92 suất quà với tổng trị giá 138 triệu đồng cho cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và người có công tiêu biểu. Dịp này, thị xã tổ chức khởi công công trình Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Khê tại thôn An Bình (xã Cửu An). Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho cán bộ, người dân An Khê, nhất là thế hệ trẻ.

Theo Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước: Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đây cũng là dịp giúp cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là thế hệ trẻ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Đảng bộ thị xã, chính quyền, quân và dân các dân tộc của thị xã An Khê trong 75 năm đấu tranh giành độc lập và xây dựng quê hương. Qua đó, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống lịch sử, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, đoàn kết, chung tay xây dựng thị xã An Khê ngày càng giàu mạnh”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.