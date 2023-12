Ăn gì để phòng bệnh bướu cổ?

Hai người đàn ông xuất huyết đường tiêu hóa ở đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) bị cô lập do thời tiết xấu, được tàu cứu nạn SAR 274 kịp thời ứng cứu.

(GLO)- Sáng 25-12, tại Hội trường Công an huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện và Trung tâm y tế huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp khám-chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an huyện.