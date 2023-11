(GLO)- Ngày 21-11, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Việt dã truyền thống năm 2023. Tham gia giải có 140 vận động viên đến từ 14 đơn vị xã, phường, trường học, Công an, quân đội đứng chân trên địa bàn thị xã

Các vận động viên tranh tài ở 8 nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội với các cự ly gồm: Nữ 3 km, nam 5 km (hệ phong trào); nữ 5 km và nam 7 km (hệ đội tuyển).

Kết thúc giải: Ở hệ phong trào, xã Cửu An giành giải nhất toàn đoàn, phường An Phú đạt giải nhì toàn đoàn, giải ba toàn đoàn thuộc về phường An Tân. Ở hệ đội tuyển, giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Quang Trung; giải nhì toàn đoàn thuộc về Trường THPT Nguyễn Trãi, giải ba toàn đoàn thuộc về phường An Phú. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 8 bộ huy chương tại 8 nội dung thi đấu cho các đội có thành tích.

Được biết, đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023).