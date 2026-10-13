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Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, TTO, TPO)

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Ngày 12-10, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội ở Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp tục đề cập đến vấn đề thiếu SGK, nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra, điều tra, rà soát nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng ngày 12-10, trong đó có đề cập đến vấn đề kiểm tra SGK. Ảnh: Trà Ban/LĐO

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trung ương, Bộ Chính trị đã nắm được những bức xúc liên quan đến SGK. Ông đặt vấn đề với năng lực in ấn hiện nay, khi cả nước có hàng nghìn cơ sở in thì việc để xảy ra tình trạng thiếu sách phục vụ học sinh là điều cần được làm rõ.

Trước đó, đầu tháng 9-2026, Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra Bộ GD&ĐT.

Nội dung kiểm tra bao gồm: chương trình, SGK, hoạt động dạy và học, đội ngũ nhà giáo, công tác quản lý và tổ chức bộ máy. Công tác kiểm tra dự kiến kết thúc trong tháng 12-2026.

Một trong những vấn đề trọng tâm là làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu SGK, từ khâu xác định nhu cầu, tổ chức in ấn, phát hành đến phân phối sách đến các địa phương và cơ sở giáo dục. Việc kiểm tra cũng nhằm xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, qua đó có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 9-10 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả rà soát, kiểm điểm và việc xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu SGK đầu năm học 2026-2027.

Qua đó, Bộ GD&ĐT xác định 4 tập thể liên quan đến tình trạng thiếu sách gồm: Vụ Giáo dục Phổ thông, Vụ Kế hoạch Tài chính, NXB Giáo dục Việt Nam và Ban Kiểm soát NXB Giáo dục Việt Nam. Đáng chú ý, 47 người tại NXB Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm liên quan, nhiều cán bộ thuộc các đơn vị khác cũng phải kiểm điểm.

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