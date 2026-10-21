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Thế giới

Vụ tấn công UAV tại Abyei: Số người thiệt mạng tăng lên 153 người

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, AP, Reuters)

(GLO)- Số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào khu chợ tại Abyei, vùng tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, đã tăng từ 73 lên 153 người. Quan chức địa phương cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng do công tác tìm kiếm thi thể chưa hoàn tất.

Ngày 20-10, ông Yohana Akol Ngor, quan chức phụ trách thông tin của chính quyền Abyei, cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các thi thể sau vụ tấn công xảy ra 1 ngày trước đó.

Các đám cháy kéo dài tại hiện trường gây nhiều trở ngại cho hoạt động tìm kiếm. Theo chính quyền địa phương, khoảng 8.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau vụ việc.

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Ảnh minh họa: TTXVN

Vụ tấn công UAV xảy ra tại chợ Amiet, phía Bắc thị trấn Abyei. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết hơn 20 người bị thương được tiếp nhận tại Bệnh viện Ameth Bek gần hiện trường, trong đó có các trường hợp nguy kịch và bệnh nhân bị bỏng.

Theo các nguồn tin ngoại giao, 1 nhân viên cứu trợ và chuyên gia về xung đột cho biết vụ tấn công đánh trúng kho nhiên liệu trong chợ, nơi từng được Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự sử dụng để tiếp tế.

Chính quyền Abyei và Bộ Ngoại giao Nam Sudan cáo buộc quân đội Sudan thực hiện vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Nam Sudan đã triệu tập Đại sứ Sudan để phản đối, đồng thời yêu cầu chấm dứt các hành động gây nguy hiểm cho dân thường.

Trong khi đó, 1 sĩ quan cấp cao quân đội Sudan giấu tên nói rằng quân đội đã tấn công các xe bồn chở nhiên liệu từ Nam Sudan mà phía này cho là đang tiếp tế cho RSF. Người này khẳng định mục tiêu là thành viên RSF và những người buôn lậu nhiên liệu.

Abyei là vùng đất giàu dầu mỏ được cả Sudan và Nam Sudan tuyên bố chủ quyền, nằm giáp khu vực Kordofan, 1 địa bàn giao tranh quan trọng.

Xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4-2023, gây ra tình trạng khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tại Abyei, tình trạng thiếu thuốc men, vật tư và cơ sở y tế tiếp tục gây khó khăn cho việc cứu chữa các nạn nhân.

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