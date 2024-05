Vì sao HLV Popov bị treo quyền chỉ đạo đội Thanh Hóa đúng lúc 'nước sôi lửa bỏng'?

CLB Thanh Hóa sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Velizar Popov trong chuyến làm khách trên sân LPBank HAGL ở vòng 22 V-League 2023 - 2024, trong trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 30.5 trên sân Pleiku.

Lý do nằm ở chỗ, ông Popov đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nên bị treo quyền chỉ đạo theo điều lệ giải. Điều lệ này áp dụng cho cả cầu thủ lẫn HLV, nếu nhận 3 thẻ vàng sẽ không được góp mặt ở trận đấu kế tiếp.

Đáng chú ý, cả 3 thẻ vàng của ông Popov đều đến từ lỗi phản ứng trọng tài. Đây không phải lần đầu, nhà cầm quân người Bulgaria bị phạt vì những phản ứng bên ngoài đường biên.

Việc thiếu vắng HLV Popov sẽ ảnh hưởng đến CLB Thanh Hóa, bởi cựu chiến lược gia đội U.23 Myanmar luôn là người "truyền lửa" cho học trò và đưa ra quyết định thay người. Trong trận gặp LPBank HAGL sau đây 2 ngày, trợ lý của HLV Popov sẽ thay ông chỉ đạo trên sân, còn chiến lược gia người Bulgaria chỉ quan sát từ xa, không được trực tiếp can thiệp vào trận đấu.

CLB Thanh Hóa đang gặp khó khăn với 2 thất bại liên tục trước Hà Nội (1-2) và Nam Định (2-5). Đội bóng xứ Thanh đã rơi xuống vị trí thứ 9 với 29 điểm. Trên lý thuyết, CLB Thanh Hóa vẫn chưa an toàn do chỉ hơn vị trí đá play-off của Hà Tĩnh khoảng cách 5 điểm. Nếu không giành trọn 3 điểm trước LPBank HAGL, khả năng CLB Thanh Hóa sẽ bị nhóm dưới gây áp lực.

Bên cạnh HLV Popov, vòng 22 V-League còn có 6 trường hợp bị treo giò. LPBank HAGL sẽ vắng 2 cầu thủ ở trận gặp Thanh Hóa do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, đó là Lê Văn Sơn và Gabriel Dias. Lâm Anh Quang (CLB Hà Tĩnh) và Huỳnh Tấn Sinh (CLB Công an Hà Nội) vắng mặt do vẫn đang thụ án treo giò với tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận.

Tim Hall (CLB Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (CLB Thể Công Viettel) cũng nghỉ vòng này do nhận 3 thẻ vàng.