V-League 2023/24 trở lại sau Tết Nguyên đán: Chờ 'tướng mới' trổ tài

Sau hơn một tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho các giải đấu quốc tế, guồng quay của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24 sẽ trở lại với những cặp đấu thuộc vòng 9 diễn ra trong hai ngày 17/2 và 18/2/2024.

Một trong những màn so tài đáng chú ý nhất của vòng 9 là trận đấu trên Sân vận động Thanh Hóa vào lúc 18 giờ tối 18/2, giữa đội chủ nhà và Đương kim Á quân V-League là Hà Nội FC. Đối đầu với một Đông Á Thanh Hóa đang bay cao với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, người hâm mộ của Đội bóng Thủ đô đang kỳ vọng tân huấn luyện viên người Nhật, ông Iwamasa Daiki sẽ giúp cựu vương V-League thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài từ đầu mùa giải.

Cũng có màn ra mắt đội bóng mới ở vòng 9 còn có tân Huấn luyện viên Kiatisuk, chiến lược gia được Câu lạc bộ Công an Hà Nội bổ nhiệm với hy vọng sẽ giúp nhà Đương kim vô địch tìm lại sự ổn định ở mặt trận V-League.

Sau hai mùa giải gắn bó với "Đội bóng phố Núi" Hoàng Anh Gia Lai nhưng không gặt hái được thành công, cựu danh thủ Thái Lan có cơ hội giành danh hiệu ngay trong năm đầu dẫn dắt Đội bóng ngành Công an, bắt đầu từ cuộc tiếp đón "Chiến hạm đỏ" - Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 15 tối 18/2 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chia tay Huấn luyện viên Kiatisuk, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (5 điểm, xếp cuối bảng) sẽ cùng tân Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bước vào trận "chung kết ngược" ở vòng 9 với đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (6 điểm, xếp thứ 12) vào lúc 17 giờ tối 18/2. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, do đó 3 điểm ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ giúp đội thắng giành lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, tân Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ có trận đấu tiên trở về "mái nhà xưa" Hàng Đẫy khi dẫn dắt đội nhà Thể Công-Viettel tiếp đón Câu lạc bộ Khánh Hòa ở trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 15 tối 17/2. Đối đầu với "Đội bóng phố biển" đang gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính và trải qua chuỗi trận thất vọng (thua 6/8 vòng đấu) sẽ là cơ hội để cựu danh thủ của "Đội bóng áo lính" có màn ra mắt thuận lợi trên cương vị mới.

Hai cặp đấu cũng diễn ra trong tối 17/2 là chuyến làm khách của tân binh Quảng Nam đến sân của Câu lạc bộ Becamex Bình Dương vào lúc 18 giờ và trận đấu đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 được áp dụng công nghệ VAR - màn tiếp đón đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định của "Đội bóng đất Cảng" Hải Phòng vào lúc 19 giờ 15 trên Sân vận động Lạch Tray.

Trận đấu cuối cùng của vòng 9 là chuyến làm khách của đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, Câu lạc bộ MerryLand Quy Nhơn Bình Định đến sân Vinh của đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vào lúc 18 giờ tối 18/2. Đối đầu với "Đội bóng xứ Nghệ" non trẻ lại vừa chia tay công thần Nguyễn Trọng Hoàng (đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo dạng chuyển nhượng tự do), 3 điểm sẽ là mục tiêu của thầy trò Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy nhằm xây chắc vị trí ở nhóm dẫn đầu V-League 2023/24./.