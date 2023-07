Ước mơ vào đại học của ông trưởng thôn 46 tuổi

(GLO)- Đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là để bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sạch và mạnh lên, chứ không phải để cho những người có tư tưởng cầu an tiêu cực bàn lùi, trốn tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng. Vì thế, tại hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh hôm 19-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đã bày tỏ thái độ dứt khoát: “Ai không làm thì đứng sang một bên, để người khác làm”.

(GLO)- Không nghi ngờ gì nữa, vụ khủng bố đẫm máu vào trụ sở Công an 2 xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đak Lak) và giết người vô cớ mà nhóm đối tượng thực hiện rạng sáng 11-6-2023 do bọn phản động giật dây, không phải bức xúc cá nhân. Hành vi manh động tàn ác là cách làm quen thuộc của tổ chức FULRO gần 60 năm trước đến nay. Đã có không ít dân lành Tây Nguyên chết oan uổng bởi sự tàn ác của bọn phản động này, nhất là những năm 1975 đến 1992 khi FULRO được thế lực chống phá Việt Nam dung dưỡng trong những cánh rừng ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

“Thoải mái như ở nhà – Comfort as home” - slogan gắn quanh biểu tượng mặt cười - là logo, chỉ dấu của toilet miễn phí, phục vụ công cộng tại các hàng quán, khách sạn, nhà dân... ở Đà Nẵng. Người dân thành phố này đã cùng nhau mở cửa toilet nhà mình phục vụ miễn phí cho du khách trong cao điểm du lịch hè 2023 và dịp lễ hội pháo hoa quốc tế bằng cách dán logo đó ngay mặt tiền nhà.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kí Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.