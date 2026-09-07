U20 Việt Nam dừng bước sau 3 trận toàn thua

Đội tuyển U20 Việt Nam cuối cùng không thể tạo bất ngờ khi để thua 1-3 trước U20 Iran vào tối 6-9. Mục tiêu phải thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn đã trở nên quá khó với các cầu thủ chủ nhà trong tình thế lực bất tòng tâm và khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 mà không có điểm nào.

U20 Việt Nam không thể làm nên chuyện trước Iran hoàn toàn trên cơ (Ảnh: Minh Hoàng)

Trận đấu khởi đầu khá sôi nổi khi hai đội cùng quyết tâm giành chiến thắng. Ở thế dựa chân tường, các cầu thủ U20 Việt Nam tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công ăn miếng trả miếng với U20 Iran, đội được đánh giá mạnh hơn.

Ở bên kia sân, U20 Iran chỉ cần 1 tỷ số hòa cũng đạt yêu cầu nên họ nhập cuộc với lối chơi chơi thận trọng, thoải mái về tâm lý và chờ cơ hội ra đòn ở những tình huống tấn công nhanh. Chính sự nôn nóng dâng cao hỗ trợ tấn công của hàng phòng ngự đội chủ nhà đã tạo cơ hội cho tiền đạo U20 Iran nhiều phen tiếp cận sâu vào vòng 16m50, nhưng may là thủ môn Xuân Tín kịp cứu thua.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi cho U20 Việt Nam vào phút 41 với bàn mở tỷ số 1-0 của Quốc Khánh từ cú sút chéo góc. Tiếc cho các cầu thủ Việt Nam không bảo vệ được thành quả, để thua ngược ở hiệp đấu còn lại, đó là hiệp đấu mà U20 Iran thể hiện sự trên chân bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn.

Dù dẫn bàn trước, nhưng đội chủ nhà đã không bảo toàn được thành quả. (Ảnh: Minh Hoàng)

Các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á đã cân bằng tỷ số 1-1 vào phút 50 sau tình huống ném biên và Maali là người kết thúc sau cùng đánh bại thủ môn Xuân Tín. Những cố gắng của U20 Việt Nam thêm khó khi vào phút 63, đội khách ghi bàn nâng tỷ số 2-1 từ pha đá phạt 11m của Beheshti. Các pha lên bóng tấn công nhanh của Iran vào cuối trận liên tục đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào thế chống đỡ vất vả và nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ từ chấm phạt 11m.

Thua 1-3 chung cuộc, U20 Việt Nam không có điểm nào sau 3 trận đấu và đứng cuối bảng vòng loại. Đội cũng đối diện với nguy cơ xuống hạng theo cách tính phân hạng của AFC từ năm tới dành cho lứa U20.

Theo Khánh Vân (SGGPO)