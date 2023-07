Truy tố phóng viên, cộng tác viên một tạp chí về tội cưỡng đoạt tài sản

Công an huyện Mang Yang vừa bàn giao 3 đối tượng, gồm: Phạm Quang Vũ (SN 2002, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang); Nguyễn Văn Thanh (SN 2005, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông); Vũ Hồng Hà (SN 1999, trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang) cho Công an TP. Pleiku để xử lý theo thẩm quyền về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

(GLO)- Công an huyện Krông Pa vừa phối hợp Công an xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Quyền (SN 1989, trú tại thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Quyền là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.