Truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ

Ngày 23-1, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977) và Trần Văn Sỹ (cựu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long). Hai người này bị truy tố tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định bà Hàn Ni sử dụng tài khoản Facebook và Youtube mang tên "Nhà báo Hàn Ni" để phát buổi ghi hình "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?". Đoạn ghi hình này phát ngày 3-9-2021.

Công an TP HCM kết luận hành vi của bà Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm tại điểm d Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng.

Quá trình điều tra, bà Hàn Ni thừa nhận và trình bày như sau:

Trong buổi ghi hình vào ngày 3-9-2021, bà Hàn Ni đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân liên quan đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Nguyễn Phương Hằng. Do đó không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép.

Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn trong đoạn ghi hình có nội dung liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là "CEO" của Công ty CP Đại Nam và là người có liên quan đến vụ án Năm Cam.

Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu thông qua báo chí được biết ông Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam và là một trong ba người sáng lập ra quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Ngoài ra, bà Hàn Ni cho biết ngày 3-9-2021, bà ở tại nhà riêng, sử dụng máy điện thoại di động và webcam được cài đặt và gắn trên máy vi tính để bàn để tự một mình bị can ghi và đăng đoạn ghi hình có tiêu đề: "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? phát trên tài khoản Youtube và Facebook đều có tên "Nhà Báo Hàn Ni".

Bị can Hàn Ni trình bày nguyên nhân có những phát ngôn nêu trên là vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hàn Ni trong ngày 3-9-2021.

Do vậy, bà Hàn Ni có buổi ghi hình phát vào ngày 3-9-2021 để phản biện lại những nội dung bà Hằng đã nói là không đúng về việc bị can Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp, nói bị can Hàn Ni là bồ của ông C., nói bị can Hàn Ni chửi một quan chức cấp cao, đưa hình ảnh bị can Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bị can Hàn Ni là phản động. Ngoài ra, bị can Hàn Ni trình bày nhằm mục đích tư vấn pháp luật để cho mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường đều phải tuân thủ pháp luật.

Ông Trần Văn Sỹ đã sử dụng tài khoản Youtube tên "LS Trần Văn Sỹ" để phát nhiều buổi ghi hình có những phát ngôn cụ thể như sau:

"NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng" đăng ngày 15-8-2021; "Công ty Cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền" đăng ngày 5-9-2021 và "Chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ Công ty Cổ phần Đại Nam?" đăng ngày 10-9-2021.

Công an TP HCM kết luận nội dung video nêu trên có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam vi phạm tại điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng.

Ngoài ra, ông Trần Văn Sỹ còn có nhiều video khác có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng; có nội dung sai sự thật, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Quá trình điều tra, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu ông Sỹ và bà Hàn Ni bồi thường số tiền tổn thất tinh thần, thiệt hại từ 300 tỉ đến 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi VKSND TP HCM yêu cầu điều tra bổ sung, vợ chồng bà Hằng đã không còn yêu cầu bồi thường số tiền này.