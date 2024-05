Trường THCS Nguyễn Văn Cừ: “Đầu tàu” trong các phong trào thi đua

Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo, cô Phạm Thị Liễu được biết đến là một giáo viên tận tâm, một Tổng phụ trách Đội năng nổ và có nhiều sáng kiến hay đưa phong trào hoạt động của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đi lên. Đối với công tác chuyên môn, không chỉ làm tốt công tác giảng dạy 2 môn Lịch sử và Địa lý, cô Liễu còn dành nhiều thời gian để phụ đạo cho học sinh đang gặp khó khăn trong học tập.

Đặc biệt, ở cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức, cô Liễu liên tục đạt giải. Có thể kể đến như giải khuyến khích vòng loại năm 2018, giải nhì vòng chung kết toàn quốc năm 2019, giải tư năm 2021, giải nhì năm 2021, giải tư năm 2023... “Thông qua các cuộc thi đã giúp tôi nâng cao kiến thức, học hỏi được rất nhiều điều từ Bác để áp dụng vào đời sống hàng ngày, vào công tác giảng dạy và lan tỏa đến các em học sinh trong học tập”-cô Liễu chia sẻ.

Cùng lan tỏa hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều thầy cô trong trường cũng đạt giải cao ở các cuộc thi, hội thi. Trong đó, tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023, cô Nguyễn Thị Phương Nga đạt giải ba, thầy Vũ Ngọc Tuân đạt giải khuyến khích. Cô Nguyễn Thị Tùng đạt giải nhì Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS cấp huyện năm học 2023-2024...

Những tấm gương sáng từ thầy cô đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần ham học hỏi của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Em Lê Nguyễn Thảo Uyên (lớp 9.3) cũng là một điển hình nhiều năm liền đạt học sinh giỏi cấp trường. Em còn đạt giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024; đạt giải tiềm năng Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024; đạt giải khuyến khích Cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức. “Nhờ thầy cô truyền đạt cảm hứng, em đã tích cực tham gia các cuộc thi và học tập được rất nhiều điều bổ ích”-Uyên bày tỏ.

Không những vậy, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cũng tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động do các cấp, ngành, địa phương phát động, tổ chức và đều đạt giải, như: giải nhất toàn đoàn Hội thi công nhân viên chức-người lao động với bánh mứt truyền thống Tết Nguyên đán 2023 cấp huyện; giải ba Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm học 2022-2023; giải ba Liên hoan tuyên truyền măng non “Thiếu nhi Gia Lai với phòng-chống đuối nước trẻ em” do Tỉnh Đoàn tổ chức năm học 2022-2023… Mới đây, em Trần Tuấn Kiệt (lớp 8.2) cũng đạt giải ba Festival Piano Talent toàn quốc 2024. Trước đó, em đạt giải nhất phần thi độc tấu Piano tại hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017. Nhà trường hiện có 826 học sinh, trong đó có gần 60% là người dân tộc thiểu số. Cô Phạm Thị La-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Trường có 17 lớp, nhưng chỉ có 25 cán bộ, giáo viên và hiện còn thiếu 8 giáo viên. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng thầy và trò đều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Nhờ vậy, trường liên tục được các cấp, ngành khen thưởng. Trong đó, năm học 2019-2020, trường được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua “duy trì sĩ số học sinh”; năm học 2020-2021, trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước...”.

Ông Phạm Ngọc Hai-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa-đánh giá: “Trường THCS Nguyễn Văn Cừ có thế mạnh là đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết nên các phong trào đều hưởng ứng rất nhiệt tình và luôn đi đầu. Sự nỗ lực của các thầy-cô giáo trong trường chính là tấm gương sáng chân thật nhất, gần gũi nhất để các em học sinh noi theo. Đây cũng là tấm gương sáng đáng tự hào của ngành”.