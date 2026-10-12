Trường công đầu tiên học theo mô hình 1 học sinh - 1 laptop vận hành thế nào?

(GLO)- Từ năm học 2026-2027, có 400 học sinh Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, Hà Nội) được tham gia mô hình "Lớp học số Google", hướng tới "Trường học số Google" đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 12-10, khoảng 50 học sinh lớp 7A1 Trường THCS Giảng Võ bước vào tiết học ôn tập môn Toán cuối chương 1 "Số hữu tỉ". Trước giờ học 5 phút, giáo viên thông báo 100% học sinh sẽ sử dụng laptop để tương tác trong tiết học này.

Bước vào tiết học, mỗi học sinh được nhận một chiếc laptop và thực hiện yêu cầu sử dụng AI để đặt câu lệnh, tạo một sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức đã học trong chương 1.

Sau khi hoàn thành phần sơ đồ tư duy, học sinh tiếp tục tải phiếu làm bài tập trên Google Forms. Hình thức làm bài tập trực tiếp trên máy tính kết hợp giải bài tập vào vở viết.

Phiếu bài tập yêu cầu học sinh vượt qua 3 chặng: Chặng 1 gồm 10 câu trắc nghiệm thực hiện hoàn toàn trên laptop; chặng 2 rèn luyện kỹ năng; chặng 3 vận dụng kiến thức được học giải quyết tình huống thực tế (trình bày bài toán trên vở viết, sau đó điền kết quả vào phiếu trả lời trên laptop).

Sau thời gian quy định, toàn bộ học sinh gửi kết quả làm bài về máy chủ của giáo viên.

Học sinh lớp 7A1 Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học toán sáng 12-10. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Bà Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ - cho biết với các tiết học này, máy tính đóng vai trò là sách giáo khoa số, vở bài tập và kênh nộp sản phẩm. Do đó, học sinh không "dán mắt vào màn hình" liên tục trong tiết học.

Các em chỉ thao tác trên thiết bị khoảng 15-20 phút giữa tiết, dùng để tra cứu, làm bài tập và thảo luận nhóm. Còn lại, 10-15 phút đầu giờ để học sinh nghe giảng, quan sát bảng; 10 phút cuối giờ dành cho báo cáo, thuyết trình và ghi chép.

Cùng đó, thiết bị học sinh sử dụng là Chromebook (dòng máy dùng hệ điều hành do Google phát triển), được trang bị công nghệ màn hình chống lóa, độ sáng tự động điều chỉnh với ánh sáng tiêu chuẩn của phòng học, khác với việc học sinh xem TV, chơi game trong điều kiện không đảm bảo.

Đáng chú ý là máy tính không chỉ được sử dụng trong môn Tin học như trước đây mà còn phục vụ hoạt động dạy và học ở nhiều môn như Toán, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh.

Trước đó, trường đã khảo sát, được 100% phụ huynh đồng thuận. Về phía học sinh, khoảng 93-97% cho biết tiếp thu bài dễ hơn, hứng thú học hơn. Ở những lớp thí điểm, kết quả học tập đều dẫn đầu khối.