Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh Gia Lai 123.195 thẻ đảng viên mới

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh 123.195 thẻ đảng viên mới; Hoài Nhơn Đông dâng hương kỉ niệm 61 năm Tàu không số cập bến Lộ Diêu; Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với xã Bình Phú, Bình Khê, Canh Vinh; Gia Lai “phủ sóng” nộp thuế điện tử qua eTax Mobile...