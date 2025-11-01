Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh Gia Lai 123.195 thẻ đảng viên mới

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh 123.195 thẻ đảng viên mới; Hoài Nhơn Đông dâng hương kỉ niệm 61 năm Tàu không số cập bến Lộ Diêu; Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với xã Bình Phú, Bình Khê, Canh Vinh; Gia Lai “phủ sóng” nộp thuế điện tử qua eTax Mobile...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh 123.195 thẻ đảng viên mới

+ Hoài Nhơn Đông dâng hương kỉ niệm 61 năm Tàu không số cập bến Lộ Diêu

+ Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với các xã Bình Phú, Bình Khê và Canh Vinh

+ 178 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026

+ Gia Lai “phủ sóng” nộp thuế điện tử qua eTax Mobile

12:06

Nhịp sống hôm nay:

+ Tổ trưởng Tổ ANTT lao mình vào dòng nước xiết cứu người trong đêm tối

+ Ra mắt mô hình “Vui học Anh ngữ” tại xã Tuy Phước Tây

14:43

Câu chuyện thể thao: Sân chơi thể thao kết nối doanh nhân trẻ

16:42

Sống khỏe: Những thực phẩm giúp da mặt sáng mịn trong mùa đông

18:29

Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai gió giật mạnh cấp 6-7, đất liền tiếp tục mưa giông

