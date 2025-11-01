Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh Gia Lai 123.195 thẻ đảng viên mới

Tin nhanh đầu ngày:
+ Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh 123.195 thẻ đảng viên mới
+ Hoài Nhơn Đông dâng hương kỉ niệm 61 năm Tàu không số cập bến Lộ Diêu
+ Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với các xã Bình Phú, Bình Khê và Canh Vinh
+ 178 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026
+ Gia Lai “phủ sóng” nộp thuế điện tử qua eTax Mobile
Nhịp sống hôm nay:
+ Tổ trưởng Tổ ANTT lao mình vào dòng nước xiết cứu người trong đêm tối
+ Ra mắt mô hình “Vui học Anh ngữ” tại xã Tuy Phước Tây
Câu chuyện thể thao: Sân chơi thể thao kết nối doanh nhân trẻ
Sống khỏe: Những thực phẩm giúp da mặt sáng mịn trong mùa đông
Thời tiết hôm nay: Vùng biển Gia Lai gió giật mạnh cấp 6-7, đất liền tiếp tục mưa giông