(GLO)- Ngày 11-9, Times of Israel dẫn lời ông Gal Hirsch-quan chức Israel phụ trách nỗ lực giải cứu con tin ở Dải Gaza, khẳng định sẵn sàng cung cấp một “lối thoát an toàn” cho lãnh đạo phong trào Hamas Yahya Sinwar rời khỏi Dải Gaza an toàn.