Triệu hồi SUV tiền tỷ của Toyota tại Việt Nam

Chương trình hiệu hồi đối với mẫu SUV Toyota Land Cruiser Prado và Lexus GX550 được thực hiện nhằm cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp lô của xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Toyota Việt Nam về chương trình thu hồi một số xe Toyota Land Cruiser Prado và Lexus GX550 nhằm cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tổng cộng có 666 xe thuộc diện ảnh hưởng và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Chương trình triệu hồi được triển khai từ ngày 30/6/2026 tại toàn bộ hệ thống của hãng trên cả nước.

Trong đó, số lượng xe Lexus GX550 cần triệu hồi là 103 chiếc, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 19/2 đến 26/12/2024. Phần còn lại gồm 563 xe Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới, xuất xưởng từ ngày 17/7/2024 đến ngày 23/6/2025.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định liên quan đến phần mềm điều khiển cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch trên bảng táp-lô. Bộ phận này có nhiệm vụ hiển thị các thông tin vận hành và cảnh báo quan trọng của xe.

Theo Toyota, do lỗi phần mềm điều khiển, quá trình khởi động ECU đồ họa 3D của đồng hồ táp lô có thể bị dừng và không hoàn tất. Điều này khiến ECU đồ họa 3D không hoạt động.

Trong trường hợp ECU đồ họa 3D không hoạt động, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị. Khi đó, các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ.

Mặc dù vấn đề không ảnh hưởng đến khả năng vận hành hay mức độ an toàn của xe, tuy nhiên có thể gây bất tiện trong quá trình theo dõi tình trạng hoạt động và các chỉ số vận hành của phương tiện.

Để khắc phục, hãng xe Nhật sẽ tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển đồng hồ táp-lô cho các xe bị ảnh hưởng, không phải thay thế linh kiện.

Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được hãng chủ động liên hệ để mời mang xe đến đại lý đến kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí. Thời gian kiểm tra và khắc phục dự kiến từ 0,9 đến 1,6 giờ cho mỗi xe.

Đối với các xe nhập khẩu không chính hãng nhưng nằm trong diện thu hồi theo công bố của Tập đoàn Toyota Nhật Bản, Toyota Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ chủ xe liên hệ với phía tập đoàn để xác minh thông tin. Sau khi được xác nhận, các đại lý Toyota và Lexus sẽ thực hiện sửa chữa miễn phí theo chương trình.

Toyota Việt Nam khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra thông tin xe đang sử dụng và sớm đưa phương tiện tới các cơ sở bảo hành gần nhất để được hỗ trợ, đảm bảo trải nghiệm sử dụng ổn định và đầy đủ chức năng hiển thị cảnh báo trên xe.

Tại Việt Nam, mẫu Land Cruiser Prado thuộc nhóm SUV cao cấp nhất của Toyota với giá niêm yết từ 3,48 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng Lexus GX được phân phối chính hãng một phiên bản 550 có giá từ 6,2 tỷ đồng.

Theo Lê Tuấn (TPO)