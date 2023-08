(GLO)- Ngày 18-8, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực nằm chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2023).

Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam-Petrolimex có chức năng, nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng, bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Hiện nay, Công ty có Trụ sở Văn phòng tại TP. Pleiku, 68 cửa hàng xăng dầu, 2 cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại khu vực Gia Lai và 1 Chi nhánh tại tỉnh Kon Tum. Là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng đặc thù, có điều kiện, trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản, phòng-chống cháy nổ, môi trường, giữ gìn an ninh trật tự song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và coi công tác đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đơn vị.

Những năm qua, Công ty đã làm tốt công tác an toàn, thường xuyên tuần tra, canh gác, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng tại các địa phương để bảo vệ an ninh tổ quốc, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, không bị gián đoạn, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào và không để sự cố nào xảy ra, gây mất an ninh trật tự. Nổi bật như công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho cán bộ, nhân viên xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự; duy trì hiệu quả các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy”. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Công ty với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại ngày hội, ông Bùi Nghĩa Thảo-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên khẳng định: "Ngày hội là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi để đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của đơn vị phát triển sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Qua sự kiện này, Công ty tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước trong CBC-NV của Công ty. Qua đây, Công ty sẽ biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi để đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Cũng trong sáng 18-8, giải bóng đá mini với sự tham gia của 4 đội bóng đến từ các đơn vị: Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) và Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Sau một buổi tranh tài sôi nổi và hào hứng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng ấn tượng, bàn thắng đẹp, khép lại một giải đấu thành công. Đây là dịp để các đơn vị được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó lan tỏa tinh thần tích cực rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo khí thế thi đua lao động, học tập, công tác hiệu quả, giúp mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Công ty khen thưởng cho các tập thể xuất sắc, điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đồng thời trao giải cho các đội bóng đã đạt thứ hạng cao tại giải bóng đá mini trong khuôn khổ của ngày hội.