Tin thế giới tối 31-10: Công nhân cảng và thủy thủ tại 113 cảng biển đồng loạt đình công

(GLO)- Canada và Liên minh châu Âu thiết lập liên minh hợp tác mới; Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; Công nhân cảng và thủy thủ tại 113 cảng biển đồng loạt đình công... là những thông tin quốc tế nổi bật ngày 31-10.

Canada và EU lập liên minh hợp tác mới giữa biến động địa chính trị

Canada và Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố thành lập “Liên minh vì tương lai”, nhằm tăng cường hợp tác, củng cố chuỗi cung ứng và ứng phó với những bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Thủ tướng Canada Mark Carney (giữa) đến dự Hội nghị thượng đỉnh Canada - EU tại Montreal ngày 30-10-2026. Ảnh nguồn Tuổi Trẻ

Phát biểu ngày 30-10 tại Montreal (Canada), Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khuôn khổ hợp tác mới sẽ tạo thêm cơ hội, góp phần duy trì ổn định cho các thành viên. Hai bên khuyến khích những quốc gia có cùng định hướng tham gia liên minh.

Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, Canada đồng ý đóng góp vào gói vay 90 tỷ euro, tương đương khoảng 100 tỷ USD, hỗ trợ Ukraine. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy xây dựng thị trường tích hợp sâu rộng hơn, giảm rào cản thương mại, đi lại và mở rộng cơ hội giáo dục.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ khiến Canada đẩy mạnh tìm kiếm đối tác mới. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác sẽ góp phần bảo vệ chuỗi cung ứng, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu và chất bán dẫn.

Hai bên đồng thời đề cập triển vọng Canada trở thành thành viên liên kết của EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đây sẽ là mô hình chưa từng có tiền lệ.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí tăng cường thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn nguồn thu phục vụ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc hội đàm ba bên diễn ra ngày 30-10, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta, Mỹ.

Tham dự cuộc gặp có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ba bên nhấn mạnh yêu cầu thực thi đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời đánh giá cao vai trò của Nhóm Giám sát trừng phạt đa phương (MSMT) trong ngăn chặn hành vi né tránh trừng phạt.

Tại cuộc hội đàm, ba nước cũng ký bản ghi nhớ hợp tác thành lập khuôn khổ “Đối tác Thái Bình Dương - Bắc Cực ba bên” (TAPP), hướng tới mở rộng hợp tác hàng hải và đối tác kinh tế tại khu vực Bắc Cực thuộc Thái Bình Dương.

Liên quan đến tình hình an ninh, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) cho biết các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với Mỹ và các đồng minh. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên ngày 30-10.

Công nhân cảng và thủy thủ tại 113 cảng biển đồng loạt đình công

Ngày 30-10, công nhân cảng và thủy thủ tại 113 cảng biển thuộc 22 quốc gia đồng loạt đình công, phản đối việc vận chuyển vũ khí và những nguy cơ ngày càng tăng đối với người lao động ngành hàng hải do các cuộc xung đột liên quan đến Iran và Ukraine.

Các công nhân bến cảng giương cao biểu ngữ có dòng chữ “Công nhân không làm việc vì chiến tranh” tại cảng Piraeus (Hy Lạp). Ảnh: Danai Davlopoulou/Eurokinissi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hoạt động đình công làm gián đoạn việc bốc dỡ hàng hóa và dịch vụ phà tại nhiều trung tâm vận tải biển quan trọng, trong đó có các cảng ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Maroc và Ấn Độ.

Nghiệp đoàn thủy thủ PENEN của Hy Lạp cho biết các tàu thuyền tại Vịnh Péc-xích đã hứng chịu 28 vụ tấn công trong 21 ngày đầu tháng 10, mức cao kỷ lục kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Trong khi đó, đại diện Liên đoàn Công nhân Vận tải đường thủy Ấn Độ (WTWFI) cho biết khoảng 15 thủy thủ nước này đã thiệt mạng do ảnh hưởng của xung đột, nhiều người khác vẫn mắc kẹt trên biển vì các tuyến hàng hải bị phong tỏa.

Ngoài phản đối vận chuyển vũ khí qua cảng biển, người lao động còn yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế cho thủy thủ hoạt động trên các tuyến hàng hải qua vùng chiến sự.

Tình trạng đình công diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng, đặc biệt ở eo biển Hormuz. Theo thông tin được cung cấp, quân đội Mỹ đã hỗ trợ hơn 3.000 tàu thương mại đi qua tuyến đường biển này trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, chiến dịch bảo vệ tàu kéo dài đang tạo áp lực lớn lên lực lượng hải quân Mỹ.

Hiện Washington duy trì khoảng 50.000 quân nhân và 20 tàu hải quân tại Trung Đông. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính cuộc xung đột tiêu tốn khoảng 2-3 tỷ USD mỗi tháng. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định chiến dịch phong tỏa Iran vẫn được duy trì, còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Tổng thống Donald Trump không để xung đột trở thành cuộc chiến kéo dài vô thời hạn.

Mỹ khuyến nghị 3 nước Baltic kiềm chế phát ngôn nhằm vào Nga

Lầu Năm Góc được cho là đã khuyến nghị Lithuania, Latvia và Estonia kiềm chế những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Lầu Năm Góc trong ảnh chụp ngày 26-9. Ảnh: AP

Theo RT dẫn nguồn từ hãng tin Anh ngày 30-10, ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách, đã khuyên một quan chức Baltic không nên có những hành động hoặc phát ngôn có thể khiến Moscow phản ứng.

Một quan chức châu Âu mô tả thông điệp của Washington là Mỹ vẫn hỗ trợ và duy trì hiện diện tại khu vực, nhưng các nước Baltic cần tránh gây căng thẳng. Lầu Năm Góc cũng được cho là đã đề nghị phái đoàn Estonia thể hiện sự chừng mực trong các tuyên bố công khai. Hiện chưa rõ những thành viên NATO khác có nhận được khuyến nghị tương tự hay không.

Động thái trên xuất hiện sau một loạt phát biểu chỉ trích Nga từ lãnh đạo các nước Baltic. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ cáo buộc Moscow có ý định tấn công NATO và EU.

Thông tin về khuyến nghị của Lầu Năm Góc được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump tái khởi động các nỗ lực ngoại giao với Nga. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin ngày 9-10, chính quyền Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, cho phép các lô hàng dầu diesel của Nga tiếp cận thị trường Mỹ và quốc tế.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó gặp ông Putin tại Saint Petersburg để thảo luận các đề xuất hòa bình mới cho Ukraine. Nga đồng ý về nguyên tắc nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine trong tháng 11.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải phản ứng từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gây lo ngại tại một số nước EU về nguy cơ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong NATO.