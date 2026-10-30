Tin thế giới tối 30-10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

(GLO)- IRGC tuyên bố đánh chặn tiêm kích gần đảo Qeshm; Triều Tiên phản đối cuộc tập trận không quân Hàn - Mỹ; Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; một trực thăng quân sự Ý rơi tại Bosnia khiến 4 người thiệt mạng, 11 người bị thương là những thông tin quốc tế đáng chú ý tối 30-10.

IRGC tuyên bố đánh chặn tiêm kích gần eo biển Hormuz

Truyền thông Iran ngày 30-10 đưa tin, Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh chặn một máy bay chiến đấu được mô tả là “thù địch” gần đảo Qeshm, trên eo biển Hormuz, vào tối 29-10, buộc máy bay này phải rút lui.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr cho biết vụ việc xảy ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về một số vụ nổ gần eo biển Hormuz, trong đó có khu vực ngoài khơi Sirik và đảo Qeshm. Tuy nhiên, các thông tin được đăng tải chưa xác định nguồn gốc hay loại máy bay liên quan.

Triều Tiên phản đối tập trận không quân Hàn - Mỹ

Ngày 30-10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này phản đối cuộc tập trận không quân chung mang tên “Cờ Tự do” (Freedom Flag) giữa Hàn Quốc và Mỹ, bắt đầu từ ngày 26-10.

Máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Bình Nhưỡng cho rằng cuộc tập trận có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng và phương tiện quân sự, gồm lục quân, hải quân, thủy quân lục chiến, máy bay tiếp dầu trên không và thiết bị bay không người lái tấn công. Triều Tiên coi đây là hoạt động mang mục đích quân sự nhằm vào nước này, trái với tuyên bố phòng thủ của Seoul và Washington, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết đối phó với các mối đe dọa an ninh.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, củng cố năng lực ứng phó trước các mối đe dọa và duy trì ổn định khu vực. Cuộc tập trận “Cờ Tự do” được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, kéo dài 2 tuần.

Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Đài truyền hình KAN của Israel ngày 29-10 đưa tin, Mỹ đã điều 10 máy bay vận tải quân sự tới hai căn cứ không quân Ovda và Nevatim ở khu vực Negev, miền nam Israel. Động thái diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Washington chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Máy bay tiếp liệu của Không quân Mỹ tại Israel. Ảnh: Anadolu

Theo KAN, các máy bay xuất phát từ căn cứ Fort Bliss ở bang Texas. Một số máy bay quân sự khác của Mỹ cũng được cho là đã được điều tới các căn cứ ở Jordan, Ảrập Xêút và Qatar. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận thông tin, đồng thời chưa rõ hàng hóa được vận chuyển cũng như quyết định cuối cùng của Washington về khả năng tấn công Iran.

Một quan chức Israel cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong công tác chuẩn bị quân sự, song chưa có quyết định nào được đưa ra. Trước đó, KAN đưa tin Washington đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh về khả năng tiến hành chiến dịch quân sự ngắn và hạn chế nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ cũng được cho là đã điều hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas tới khu vực để tăng cường năng lực phòng không.

Trong một diễn biến liên quan, Wall Street Journal ngày 29-10 đưa tin Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper, đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án mới nhằm tấn công Iran. Tờ báo nhận định cuộc họp có thể là dấu hiệu cho thấy Washington đang tiến gần hơn tới khả năng triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trực thăng quân sự Ý rơi tại Bosnia, 4 người thiệt mạng

Một trực thăng vận tải quân sự CH-47 Chinook của Ý tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nạn tại Bosnia và Herzegovina, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Ảnh: THX/TTXVN

Reuters ngày 30-10 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ý cho biết, chiếc trực thăng chở tổng cộng 15 người. Trong số những người thiệt mạng có 2 quân nhân Ý và 2 thành viên thuộc Quân đoàn Quân sự Tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ nước này. 11 người bị thương đang được điều trị và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Theo hãng thông tấn ANSA, vụ tai nạn xảy ra tại làng Gorice, thuộc đặc khu Brčko. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng bị lật và vỡ thành nhiều mảnh.

Bộ Quốc phòng Ý cho biết máy bay đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ Chiến dịch Althea do lực lượng quân sự EU (EUFOR) triển khai, nhằm giám sát việc thực thi Hiệp định Hòa bình Dayton. Nguyên nhân tai nạn hiện đang được điều tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto và Thủ tướng Giorgia Meloni đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Meloni bày tỏ sự cảm thông với những người thiệt mạng, thân nhân và các thành viên đang trải qua thời khắc đau buồn khi tham gia sứ mệnh thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.