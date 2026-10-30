Tin thế giới sáng 30-10: Hoạt động nhân đạo đang được triển khai tại Oleshky

(GLO)- Hoạt động nhân đạo đang được triển khai tại Oleshky; Tư lệnh CENTCOM báo cáo tổng thống các phương án mới tấn công Iran; Kết quả chính thức bầu cử Quốc hội Israel... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-10.

Hoạt động nhân đạo đang được triển khai tại Oleshky

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận hoạt động nhân đạo đang được triển khai tại Oleshky sau thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi vào ngày 29-10, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận một chiến dịch nhân đạo đang được triển khai tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson ở phía nam Ukraine, nhằm cung cấp sự hỗ trợ cho người dân.

Các quân nhân Nga di chuyển qua các phương tiện bị hư hại trong một chiến dịch rà phá bom mìn tại Oleshky, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Nga ngày 29-10, các chuyến hàng viện trợ dự kiến sẽ giúp giảm bớt tình cảnh khó khăn nghiêm trọng của người dân mắc kẹt tại Oleshky do xung đột Nga - Ukraine.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng cho thấy một robot rà phá bom mìn của quân đội Nga cùng các nhân viên vận hành đang bảo đảm an toàn cho tuyến đường tiếp cận thị trấn Oleshky.

Tổng thống Putin khẳng định Nga đang xem xét các phương án giải quyết xung đột tại Ukraine một cách hòa bình.

Tư lệnh CENTCOM báo cáo tổng thống các phương án mới tấn công Iran

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự đối với Iran trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 29-10.

Tư lệnh CENTCOM và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ảnh: APA

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và những người nắm rõ nội dung cuộc họp cho biết, ngoài Đô đốc Brad Cooper, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, cùng các thành viên khác trong nội các cũng dự họp.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi các quan chức quân sự này có cuộc họp tại Nhà Trắng với Phó Tổng thống JD Vance. Theo một số báo cáo, ông Vance được cho là đã chủ động liên hệ với Iran nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin này, nói rằng Phó Tổng thống chỉ trao đổi với phía Iran về vấn đề thiếu hụt thiết bị y tế.

Kết quả chính thức bầu cử Quốc hội Israel

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương Israel công bố đêm 29-10, khối do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo đã giành 53 ghế trong Quốc hội khóa mới gồm 120 ghế, trong khi khối đối lập chủ trương thay thế ông giành 48 ghế. Tintức chứng khoán

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Cả hai khối đều không đạt 61 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ đa số, khiến triển vọng thành lập chính phủ mới phụ thuộc vào các cuộc thương lượng liên minh và khả năng hợp tác với các đảng do người Arập lãnh đạo.

Trong khối của Thủ tướng Netanyahu, đảng Likud tiếp tục là lực lượng lớn nhất tại Quốc hội với 27 ghế.

Hai đảng Arập là Liên danh Chung và Ra’am giành tổng cộng 19 ghế, mức cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử Israel. Kết quả này đánh dấu sự gia tăng đáng kể vai trò của các đảng Arập trong cục diện chính trị nước này, đồng thời đặt ra bài toán khó đối với các phe phái trong nỗ lực thành lập chính phủ.

Sau khi kết quả được công bố, các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo các đảng nhằm tìm kiếm phương án thành lập chính phủ mới đã được thúc đẩy.

Triều Tiên trình diễn tên lửa, bệ phóng rocket và UAV mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30-10 đưa tin nước này đã tổ chức hoạt động trình diễn một loạt vũ khí mới, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cảm tử, tên lửa hành trình và hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn 600 mm, trong khuôn khổ triển lãm công nghệ UAV có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham quan triển lãm vũ khí mới. Ảnh: KCNA

Thông tin từ KCNA cho biết sự kiện diễn ra ngày 29-10, trưng bày nhiều loại UAV đa năng chiến lược và chiến thuật, UAV tấn công cảm tử cùng các hệ thống chiến đấu khác.

Trong cuộc trình diễn, các UAV tấn công cảm tử và UAV đa năng đã phóng tên lửa không đối đất, kết hợp với tên lửa hành trình, nhằm vào các mục tiêu trên đảo.

KCNA tuyên bố toàn bộ vũ khí đều đánh trúng mục tiêu với độ chính xác 100%. Đáng chú ý, hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm mang tên "Sniper" lần đầu tiên được công khai trình diễn trong một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cùng ngày có khả năng liên quan đến hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn KN-25, loại vũ khí mà Bình Nhưỡng tuyên bố có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ UAV trong chiến tranh hiện đại, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở rộng năng lực phát triển và sản xuất loại phương tiện này.