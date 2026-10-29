Tin thế giới tối 29-10: Mỹ - Nhật hợp tác sản xuất tên lửa tiên tiến

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ - Nhật nhất trí hợp tác sản xuất tên lửa tiên tiến; giao tranh Myanmar khiến một phụ nữ Thái Lan bị thương; Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản; cháy tại cơ sở hạt nhân Mỹ khiến một người bị thương.

Mỹ - Nhật hợp tác sản xuất tên lửa tiên tiến

Mỹ và Nhật Bản nhất trí phối hợp xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến tại Nhật Bản, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực châu Á diễn biến phức tạp.

Theo báo Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi công bố thỏa thuận tại cuộc họp báo tối 28-10 ở tỉnh Cebu (Philippines), sau cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bên lề hội nghị quốc phòng giữa các nước ASEAN và đối tác.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi trước cuộc hội đàm tại Tokyo hồi tháng 10-2025. Ảnh: AFP

Thỏa thuận nằm trong sáng kiến mang tên “Operation Supercharge”. Ông Koizumi cho biết loại tên lửa này có vai trò quan trọng đối với tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, hiện được quân đội Nhật Bản sử dụng. Tuy nhiên, ông không công bố thêm chi tiết về kế hoạch.

Hai bộ trưởng cùng bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, đồng thời nhất trí đẩy nhanh việc tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Mỹ - Nhật.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết duy trì trật tự quốc tế tự do, rộng mở, dựa trên luật pháp; phản đối các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cưỡng ép hoặc những biện pháp khác.

Cùng ngày, Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc ngăn chặn các hành động gây hấn tại khu vực. Ông cho biết Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên ba nguyên tắc: “Mạnh mẽ, kín đáo và rõ ràng”, nhằm duy trì sức mạnh răn đe nhưng tránh những động thái phô trương hoặc khiến căng thẳng leo thang không cần thiết.

Giao tranh Myanmar lan sang Thái Lan, Bangkok nổ súng cảnh báo

Giao tranh tại Myanmar đã khiến một phụ nữ Thái Lan bị thương do mảnh đạn khi đang ở trong nhà riêng thuộc huyện Mae Sot, tỉnh Tak, buộc lực lượng Thái Lan phải nổ súng cảnh cáo.

Binh sĩ Thái Lan canh gác dưới cầu Hữu nghị Thái Lan - Myanmar, gần cửa khẩu biên giới ở huyện Mae Sot (tỉnh Tak, Thái Lan) ngày 23-4-2024. Ảnh: AFP

Theo báo Khaosod và các cơ quan truyền thông Thái Lan, nạn nhân là bà Lamyong Nala, 55 tuổi. Bà bị thương khi trú ẩn trong nhà tại khu dân cư biên giới, sau đó được đưa đến Bệnh viện Mae Sot điều trị. Chính quyền địa phương đã đến thăm và hỗ trợ một phần chi phí.

Vụ việc khiến người dân khu vực lo ngại, phải sơ tán tìm nơi an toàn. Theo Khaosod, giao tranh xảy ra gần làng Min La Pa, thuộc thị trấn Myawaddy, bang Karen của Myanmar, đối diện khu dân cư biên giới Thái Lan.

Khoảng 6 giờ ngày 29-10, Lực lượng Đặc nhiệm Rajamanu thuộc Lực lượng Naresuan của Thái Lan nổ súng cảnh cáo, tuân thủ quy tắc giao chiến. Lực lượng này phối hợp với chính quyền huyện Mae Sot, Đại đội Cảnh sát tuần tra biên giới 346 và các đơn vị an ninh địa phương để bảo vệ người dân, duy trì trật tự và tăng cường bảo vệ chủ quyền.

Giới chức địa phương cho biết lực lượng an ninh tiếp tục túc trực 24/24 giờ. Phía Myanmar chưa lên tiếng về vụ việc. Trước đó, ngày 26-10, Thái Lan cảnh báo sẵn sàng đáp trả tương xứng nếu hỏa lực từ Myanmar gây thiệt hại về người và tài sản trên lãnh thổ nước này.

Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Quân đội Hàn Quốc ngày 29-10 cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, chưa đầy một tuần sau khi Seoul đề xuất đàm phán nhằm giảm căng thẳng biên giới.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm tại biển Nhật Bản ngày 14-10. Ảnh: KCNA

Theo Hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía đông Triều Tiên, vào khoảng 12 giờ 30. Giới chức đang tiếp tục phân tích tầm bay và các thông số kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận vụ phóng, cho biết vật thể được phóng có vẻ là tên lửa đạn đạo.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Kết quả điều tra chung của Seoul và Liên hợp quốc hồi đầu tháng kết luận Triều Tiên đã gài quả mìn phát nổ tại khu phi quân sự (DMZ) từ hơn một năm trước. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, chỉ trích yêu cầu xin lỗi của Hàn Quốc và từ chối đề nghị hỗ trợ thiết bị y tế của Seoul.

Căng thẳng còn diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có những động thái tiếp cận Bình Nhưỡng, làm dấy lên lo ngại Hàn Quốc có thể bị gạt khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân tiềm năng. Hồi tháng 10, Triều Tiên cũng phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn, một ngày sau khi ông Trump đề cập khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong năm nay.

Cháy tại cơ sở hạt nhân Mỹ, một người bị thương

Một vụ cháy xảy ra ngày 28-10 tại Phòng thí nghiệm quốc gia Savannah River, bang Nam Carolina (Mỹ), khiến một nhân viên bị thương nhẹ và buộc cơ sở phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Giới chức cho biết không có ô nhiễm phóng xạ ra bên ngoài.

Cơ sở Savannah River thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ở bang Nam Carolina. Ảnh: REUTERS

Theo CNN, tình trạng khẩn cấp được ban bố lúc 17 giờ 39, kéo theo việc tạm dừng lưu thông trong khu vực cơ sở. Hoạt động giao thông đường sắt, đường sông và đường không gần đó cũng bị hạn chế để phòng ngừa rủi ro. Những nhân viên không tham gia ứng phó được yêu cầu trú ẩn.

Đến 21 giờ 18, các hoạt động được khôi phục; tình trạng khẩn cấp chính thức chấm dứt lúc 21 giờ 45. Người lao động theo ca được phép trở lại làm việc bình thường. Ngọn lửa đã được dập tắt, một nhân viên bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ cháy chưa được công bố.

Theo AP, mức cảnh báo được đưa ra là cấp cao thứ hai trong ba cấp độ khẩn cấp tại cơ sở. Ông Edwin Lyman, Giám đốc an toàn năng lượng hạt nhân thuộc Hiệp hội Các nhà khoa học quan tâm của Mỹ, lưu ý rằng dù các cơ sở hạt nhân có vùng đệm bảo vệ khu vực công cộng, cơ quan chức năng vẫn cần thận trọng khi xảy ra cháy tại nơi có vật liệu phóng xạ.

Cơ sở Savannah River được xây dựng từ đầu thập niên 1950, từng sản xuất plutonium và tritium phục vụ vũ khí hạt nhân trong thời Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, cơ sở tập trung xử lý chất thải và quản lý vật liệu hạt nhân. Khu phòng thí nghiệm xảy ra cháy chủ yếu phục vụ nghiên cứu. Theo CNN, toàn bộ cơ sở có hơn 13.000 nhân viên liên bang và lao động hợp đồng.