130 quốc gia ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc, kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

(GLO)- Ngày 28-10, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba, với 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 25 phiếu trắng. Đây là lần thứ 34 nghị quyết về vấn đề này được thông qua.

Nghị quyết yêu cầu chấm dứt các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez phát biểu tại trụ sở LHQ ở TP New York (Mỹ) ngày 28-10. Ảnh: VCG/CGTN

Văn kiện tái khẳng định nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước không ban hành hoặc thực thi những biện pháp trái với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Mỹ và Israel nằm trong nhóm bỏ phiếu chống. Số phiếu ủng hộ năm nay giảm so với mức 165 phiếu của năm 2025, trong khi số phiếu chống tăng từ 7 lên 17 và số phiếu trắng tăng từ 12 lên 25.

Đức và Italy nằm trong số các nước chuyển sang bỏ phiếu trắng. Reuters cho biết Washington đã vận động các nước phản đối hoặc không ủng hộ nghị quyết.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez cho rằng các biện pháp cấm vận tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt trong việc tiếp cận nhiên liệu, thuốc men, lương thực và hàng hóa thiết yếu.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông đánh giá kết quả tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Cuba.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz bác bỏ lập luận của La Habana, cho rằng những khó khăn kinh tế của Cuba chủ yếu xuất phát từ chính sách của Chính phủ nước này.

Tại phiên thảo luận diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-10 ở New York, đại diện nhiều quốc gia và nhóm nước, trong đó có Phong trào Không liên kết, Nhóm G77 và Trung Quốc, ASEAN, bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của cấm vận đối với kinh tế và đời sống nhân dân Cuba.

Nhiều nước kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp có tác động ngoài lãnh thổ và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố của Mỹ.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam ủng hộ chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận Cuba.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh các bất đồng cần được giải quyết bằng đối thoại và biện pháp ngoại giao hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.