Ông Flavio Bolsonaro tuyên bố lãnh đạo phe đối lập Brazil từ Mỹ

(GLO)- Ngày 28-10, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro tuyên bố sẽ lãnh đạo phe đối lập Brazil từ Mỹ, đồng thời tiếp tục phản đối kết quả bầu cử Tổng thống dù không đưa ra bằng chứng về gian lận.

Ông Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, cùng vợ và 2 con gái đến sân bay Opa-locka, gần Miami, bang Florida, bằng máy bay riêng sáng vào 28-10.

Chuyến đi diễn ra sau khi ông thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 25-10.

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đến sân bay Opa-Locka, bang Florida, ngày 28-10. Ảnh: AP

Trong thư đăng trên mạng xã hội X sau khi đến Mỹ, ông Flavio Bolsonaro tự nhận là Tổng thống đắc cử và cáo buộc cuộc bầu cử bị đánh cắp.

Sau đó, ông xóa bài viết này, đăng lại nội dung với cách xưng là lãnh đạo Brazil, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động đối lập từ nước ngoài.

Trước đó, chiến thắng của ông Lula đã được cơ quan bầu cử Brazil, các nhà lãnh đạo quốc tế, giới quan sát quốc tế và chính đảng của ông Flavio Bolsonaro công nhận.

Người đứng đầu cơ quan bầu cử Brazil Kassio Nunes Marques khẳng định cuộc bỏ phiếu tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật và Hiến pháp.

Ngày 26-10, Tòa án Tối cao Brazil yêu cầu ông Flavio Bolsonaro giao nộp hộ chiếu để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, ông cùng gia đình sang Argentina bằng đường bộ tối 27-10, sau đó đi máy bay riêng qua Ecuador trước khi đến Mỹ.

Theo AFP, ông Flavio Bolsonaro đang bị điều tra về các nghi vấn tham nhũng và rửa tiền. Tuy nhiên, ngày 28-10, cảnh sát Brazil thông báo ông không bị coi là đối tượng bỏ trốn.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết gia đình ông đã được kiểm tra và cho phép nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Về phần mình, ông Flavio Bolsonaro phủ nhận hành vi sai trái, cho rằng việc rời Brazil nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước điều mà ông mô tả là sự truy bức chính trị.

Tổng thống Lula chỉ trích việc đối thủ rời đất nước thay vì ở lại chứng minh mình vô tội. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có ý định can dự vào tuyên bố của ông Flavio Bolsonaro về quyền lãnh đạo Brazil.