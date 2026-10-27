Hậu bầu cử Brazil: Ông Flavio Bolsonaro bị yêu cầu nộp hộ chiếu, đảng đối lập công nhận kết quả

(GLO)- Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro cho biết ông sẽ tuân thủ yêu cầu giao nộp hộ chiếu và phủ nhận ý định rời Brazil sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi đó, đảng của ông đã công nhận kết quả bỏ phiếu, dù đề nghị làm rõ những vấn đề được nêu ra.

Ngày 26-10, ông Flavio Bolsonaro cho biết cảnh sát liên bang Brazil đã yêu cầu ông giao nộp hộ chiếu, sau khi ông tới thăm cha là cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Thượng nghị sĩ nói mình cũng bị cấm xuất cảnh và sẽ chấp hành yêu cầu này.

Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, ứng viên tổng thống thuộc đảng Tự do (PL) của Brazil tại Brasília hồi tháng 8. Ảnh: Reuters

Ông Flavio Bolsonaro cho rằng quyết định do Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes đưa ra, dựa trên phát biểu của em trai ông là Eduardo Bolsonaro. Trước đó, ông Eduardo khuyên anh trai rời Brazil nếu thất bại trong cuộc bầu cử.

Trong khi đó, phán quyết cấm xuất cảnh liên quan đến một vụ điều tra hình sự về nghi vấn rửa tiền. Ông Flavio Bolsonaro được yêu cầu giao nộp hộ chiếu trong vòng 24 giờ.

Diễn biến trên xảy ra sau vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 25-10, trong đó đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva giành chiến thắng với 51,79% số phiếu, so với 48,21% của ông Flavio Bolsonaro.

Kết quả này đưa ông Lula da Silva bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 không liên tiếp.

Sau khi kết quả được công bố, ông Flavio Bolsonaro không thừa nhận thất bại và cho biết sẽ tìm cách yêu cầu hủy kết quả. Ông phản đối quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ của Tòa án Tối cao Brazil.

Theo phân tích dữ liệu bầu cử của giáo sư Pedro Burgos thuộc Trường Insper cho thấy có chưa tới 35.000 phiếu được bỏ trong thời gian gia hạn, tương đương khoảng 0,03% tổng số phiếu. Ông Lula da Silva giành chiến thắng với cách biệt hơn 4 triệu phiếu.

Cuối ngày 26-10, Đảng Tự do của ông Flavio Bolsonaro ra tuyên bố công nhận kết quả bầu cử Tổng thống Brazil, đồng thời cho rằng những vấn đề được nêu ra cần được làm rõ.

Cũng trong ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về cuộc bầu cử Brazil, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin đã bác bỏ các phát biểu này và bảo vệ hệ thống bầu cử của nước mình.