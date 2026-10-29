Thảm họa tàu cao tốc ở Tây Ban Nha: Số người thiệt mạng tăng lên 68, hé lộ sai sót điều hành

(GLO)- Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa 2 tàu cao tốc ở Tây Ban Nha ngày 28-10 đã tăng lên ít nhất 68 người, trong khi hàng chục người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 28-10 (giờ địa phương), gần thị trấn Urda thuộc tỉnh Toledo, cách thủ đô Madrid khoảng 120 km về phía Nam, trên tuyến đường sắt cao tốc nối Madrid với vùng Andalusia.

Hai đoàn tàu liên quan gồm tàu AVE do công ty đường sắt quốc gia Renfe vận hành, chở 397 hành khách, và tàu của hãng đường sắt tư nhân Iryo, chở 147 hành khách. Cả 2 đang di chuyển cùng chiều từ Madrid đến Seville.

Lực lượng cứu hộ đang chăm sóc nạn nhân tại hiện trường vụ va chạm. Ảnh: AP

Thông tin ban đầu cho thấy đoàn tàu Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray. Cú va chạm mạnh khiến ít nhất 2 toa tàu bị trật bánh, lao xuống khu vực taluy, trong đó một số toa bị hư hỏng nghiêm trọng.

Chính quyền vùng Castilla-La Mancha xác nhận số người tử vong đã tăng lên ít nhất 68.

Theo số liệu do chính quyền địa phương công bố, 58 người phải nhập viện, trong đó có 15 trường hợp nguy kịch. Khoảng 50 người khác bị thương nhẹ được chăm sóc tại các cơ sở y tế dã chiến.

Lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế, cảnh sát và các đơn vị ứng phó khẩn cấp quân đội đã được huy động đến hiện trường.

Công tác tìm kiếm nạn nhân tiếp tục được triển khai trong các toa tàu biến dạng, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng.

Tại cuộc họp báo ngày 28-10, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết 1 sự cố liên quan đến hệ thống máy tính đã khiến hệ thống kiểm soát an toàn đường sắt LZB ngừng hoạt động vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Sự cố ảnh hưởng đến đoạn đường sắt dài khoảng 63 km, khiến các đoàn tàu trong khu vực tự động dừng lại theo cơ chế bảo đảm an toàn.

Sau đó, trung tâm điều hành đường sắt tại Madrid đã cho phép đoàn tàu Renfe tiếp tục hành trình trong khi đoàn tàu Iryo vẫn đứng yên trên đường ray phía trước.

Theo Bộ trưởng Puente, quyết định cho tàu Renfe di chuyển trở lại được đưa ra khi tín hiệu yêu cầu dừng tàu vẫn còn hiệu lực.

Trong trường hợp phải tiếp tục vận hành khi hệ thống kiểm soát tự động gặp sự cố, đoàn tàu cần được áp dụng các biện pháp hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, tàu Renfe được phép tiếp tục hành trình mà không kèm theo yêu cầu hạn chế tốc độ phù hợp. Đến khoảng 8 giờ 53 phút, đoàn tàu này đâm vào phía sau tàu Iryo.