Tin thế giới tối 28-10: Mỹ, Israel tính phương án quân sự mới nhằm gây sức ép với Iran

(GLO)- Mỹ cân nhắc phương án quân sự mới với Iran, chi phí chiến dịch vượt 47 tỷ USD; Tàu du lịch Villa Vie Odyssey mắc kẹt tại Campuchia do giá nhiên liệu tăng mạnh; trong khi nhà máy hóa chất Azot của Nga bốc cháy sau vụ tấn công UAV là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Mỹ, Israel tính phương án quân sự mới nhằm gây sức ép với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát tín hiệu muốn phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đối phó Iran, trong khi Washington được cho là đang chuẩn bị các phương án quân sự mới nhằm gây sức ép lên Tehran.

Khói bốc lên từ một vụ nổ sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 3-2026. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Jerusalem ngày 28-10, sau cuộc bầu cử quốc hội Israel hôm 27-10, ông Netanyahu kêu gọi thành lập một “chính phủ cánh hữu vững mạnh” và nhấn mạnh những thành công quân sự của Israel. Ông cho rằng Israel đang đứng trước cơ hội phối hợp với Tổng thống Trump để loại bỏ mối đe dọa từ Iran.

Trước đó, The Wall Street Journal ngày 27-10 dẫn lời những người am hiểu các cuộc trao đổi cho biết Mỹ đã đề nghị một số quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng diễn ra “chiến dịch quân sự ngắn, dữ dội” nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11.

Theo bài báo, quân đội Mỹ đang điều chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas đến vùng Vịnh, rút lực lượng khỏi các căn cứ dễ bị tấn công, bổ sung đạn dược và chuẩn bị máy bay ném bom, máy bay chiến đấu. Một nhóm tác chiến tàu sân bay và đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến dự kiến đến Trung Đông trong tháng 11, bổ sung cho khoảng 20 tàu chiến Mỹ tại khu vực.

Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng tiếp tục để ngỏ các phương án nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tại cuộc mít tinh ở Lubbock, bang Texas ngày 27-10, ông tuyên bố có thể kết thúc xung đột bất cứ khi nào muốn, đồng thời khẳng định Mỹ đã phá hủy năng lực làm giàu uranium của Iran và đánh bại Tehran trên nhiều phương diện.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chi phí chiến dịch nhằm vào Iran của Mỹ vượt 47 tỷ USD

Chi phí quân sự của Mỹ liên quan đến xung đột với Iran đã vượt 47 tỷ USD, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt sức ép chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Loạt công trình tại căn cứ Buehring của Mỹ tại Kuwait bị phá hủy trong ảnh công bố hồi tháng 9. Ảnh: CBS News

Theo Reuters ngày 26-10, số liệu thu thập từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy quân đội nước này đã chi hơn 47 tỷ USD cho chiến dịch nhằm vào Iran. Trước đó, các ước tính do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra và được truyền thông phân tích cho thấy chi phí đã tăng thêm hơn 3 tỷ USD so với tháng trước.

Trong tổng số này, khoảng 29 tỷ USD được sử dụng để bổ sung đạn dược; gần 12 tỷ USD dành cho các chi phí phát sinh từ hoạt động quân sự và 6,1 tỷ USD để thay thế khí tài, gồm máy bay không người lái và chiến đấu cơ bị thiệt hại. Hoạt động không quân như vận tải, hỗ trợ liên lạc và chuyển quân tiêu tốn khoảng 7,6 tỷ USD. Các con số chưa tính chi phí sửa chữa những căn cứ Mỹ bị hư hại.

Theo The Hill, số liệu đã được chia sẻ với Quốc hội Mỹ. Hồi đầu tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết chi phí xung đột tại Trung Đông ở mức 43,6 tỷ USD. Hiện cơ quan này chưa đưa ra bình luận về thông tin mới.

Xung đột cũng gây tác động đến giá năng lượng toàn cầu, làm suy giảm sự ủng hộ đối với các ứng viên đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump. Đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm đa số sít sao tại lưỡng viện Quốc hội.

Trong khi đó, các đòn trả đũa của Iran đã gây thiệt hại cho nhiều căn cứ và lực lượng Mỹ ở Trung Đông, buộc Washington cùng đồng minh sử dụng lượng lớn vũ khí đắt tiền. Tổng thống Trump sau đó áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran nhằm cắt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và nhiều lần cảnh báo khả năng nối lại hoạt động quân sự sau bầu cử.

Giá nhiên liệu tăng hơn 300%, tàu du lịch vòng quanh thế giới phải dừng ở Campuchia

Công ty Villa Vie Residences của Mỹ đã đình chỉ hoạt động tàu du lịch Villa Vie Odyssey tại Campuchia và yêu cầu cư dân rời tàu, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.

Theo NBC News ngày 28-10, công ty đang tìm chỗ ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu cư dân ở trên tàu tại thời điểm thông báo.

Tàu Villa Vie Odyssey neo đậu tại xưởng sửa chữa tàu ở Bắc Ireland, ngày 26-9-2024. Ảnh: AFP

Chi phí nhiên liệu trung bình mỗi tháng cho một cabin đã tăng từ khoảng 1.800 USD lên 6.000–8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á, tương đương mức tăng tối đa khoảng 344%. Đà tăng được cho là liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, đặc biệt sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, công ty đã giảm tốc độ tàu và kéo dài thời gian neo đậu để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, các biện pháp này không đủ bù đắp chi phí, khiến hoạt động tiếp tục thua lỗ. Doanh nghiệp cho biết sẽ tìm cách tái cơ cấu và huy động thêm vốn trong 60 ngày tới, nhưng chưa thể bảo đảm kết quả.

Villa Vie Odyssey dài khoảng 196 m, có 509 cabin và sức chứa 650 người. Tàu khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland vào tháng 9-2024, được quảng bá là nơi cư trú lâu dài trên biển, ghé hơn 400 cảng và hoàn thành một vòng quanh thế giới sau mỗi ba năm rưỡi.

Tuy nhiên, con tàu đã gặp khó khăn tài chính từ trước. Bà Pamela Reckamp, người từng thuê cabin, cho biết đại diện công ty hồi đầu tháng 9 đã đề nghị các chủ cabin hỗ trợ huy động 1 triệu USD để tàu rời vịnh Hạ Long, Việt Nam. Theo bà, công ty cảnh báo tàu chỉ có thể duy trì hoạt động khoảng bốn ngày nếu không có khoản tiền này.

Villa Vie Residences hiện còn đối mặt vụ kiện cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về tình hình tài chính. Công ty đã bác bỏ cáo buộc.

Nhà máy hóa chất lớn của Nga bốc cháy sau vụ tấn công bằng UAV

Nhà máy hóa chất Azot tại thành phố Novomoskovsk, tỉnh Tula của Nga, bị máy bay không người lái tấn công trong đêm, gây hỏa hoạn lớn. Các phân tích nguồn mở dựa trên hình ảnh và video do người dân đăng tải cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ phân xưởng sản xuất amoniac AM-70.

Vị trí nơi xảy ra vụ cháy nhìn từ ảnh vệ tinh. Ảnh: Pravda

Thống đốc tỉnh Tula, ông Dmitry Milyaev, xác nhận xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV và cho biết cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp ở Novomoskovsk bị thiệt hại.

Theo kênh Telegram Exilenova+, nhà máy Azot thuộc tập đoàn EuroChem, là một trong những cơ sở sản xuất phân bón nitơ lớn của Nga, với các sản phẩm gồm amoniac, amoni nitrat, urê và methanol. Nhà máy còn cung cấp axit nitric cho nhà máy Sverdlov ở Dzerzhinsk, cơ sở chuyên sản xuất thuốc nổ. Đây không phải lần đầu Azot bị UAV tấn công; cơ sở này từng bị nhắm mục tiêu hồi tháng 6.

Cũng trong đêm 27, rạng sáng 28-10, một nhà máy thép tại thành phố Lipetsk của Nga xảy ra hỏa hoạn sau một vụ tấn công của Ukraine.

Theo thông tin được cung cấp, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander, 88 UAV cùng một số tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine. Vũ khí Nga đánh trúng 8 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ vũ khí bị đánh chặn rơi xuống 2 địa điểm.

Trên tiền tuyến, ngày 28-10 ghi nhận tổng cộng 191 cuộc đụng độ, với các đợt tấn công mạnh nhất của Nga tại Pokrovsk, Kostiantynivka và Huliaipole.

Trong khi đó, tại thị trấn Oleshky thuộc tỉnh Kherson, một quan sát viên nhân quyền Ukraine cho biết lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vẫn được tuân thủ tính đến chiều 27-10. Lệnh ngừng bắn dự kiến kéo dài đến 22 giờ 59 ngày 1-11; quan sát viên cho biết chưa ghi nhận vi phạm từ hai phía.