Tin thế giới sáng 27-10: Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử; Nga chuẩn bị thử nghiệm Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus; Iran tiết lộ đồng thuận an ninh sau hội nghị Liên minh Mecca... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu USD cho người cung cấp thông tin về gian lận bầu cử, với điều kiện thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án người vi phạm. Thông báo được đưa ra ngày 26-10, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Bất kỳ ai báo tin về gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD khi những người gây ra gian lận bị bắt giữ và kết án”.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới. Cử tri sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc hội giữa lúc những tranh cãi chính trị về tính toàn vẹn của bầu cử gia tăng.

Nga chuẩn bị thử nghiệm Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus

Ngày 26-10, Nga thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus trong những tuần tới, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển hệ thống Internet vệ tinh thế hệ mới và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Các vệ tinh của Nga đã sẵn sàng để kết nối internet. Ảnh: Ria Novosti

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, Tổng Giám đốc tập đoàn công nghệ Nga IKS, ông Alexey Shelobkov cho biết, hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp của Cục 1440 được thiết kế với mục tiêu phủ sóng toàn cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế.

Hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp mang tên Rassvet được xem là một trong những dự án trọng điểm của Nga nhằm xây dựng mạng Internet vệ tinh băng rộng thế hệ mới. Trong năm 2026, công ty đã đưa các vệ tinh đầu tiên của chòm vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo, đồng thời triển khai thử nghiệm kết nối tại một số khu vực vùng xa của Nga.

Theo kế hoạch, dịch vụ dự kiến bắt đầu khai thác thương mại trong năm 2027, hướng tới cung cấp Internet tốc độ cao cho những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông mặt đất, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi phủ sóng ra toàn cầu.

Iran tiết lộ đồng thuận an ninh sau cuộc hội đàm đầu tiên với Liên minh Mecca

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết các bên tham gia cuộc hội đàm bốn nước tại Tehran ngày 26-10 nhất trí rằng an ninh Tây Á cần dựa vào các quốc gia trong khu vực và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

4 nước thuộc Liên minh Mecca (Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Iran) họp mặt lần đầu tiên tại Tehran. Ảnh: Al Jazeera

Theo Al Jazeera, ông Mohsen Rezaei đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp giữa các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Iran nhằm thảo luận về an ninh khu vực, các hoạt động của Israel trong khu vực và tình hình Palestine, Liban.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nói: “Chúng tôi đi đến kết luận rằng an ninh Tây Á phải dựa vào các quốc gia trong khu vực và mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều phải được ngăn chặn”.

Ông Rezaei cho rằng các nước trong khu vực lẽ ra phải bắt đầu hợp tác sớm hơn, đồng thời nhận định chuyến thăm Tehran của các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia cho thấy những lời đe dọa của Mỹ không có tác dụng ở cấp độ toàn cầu.

Liên quân Arab tuyên bố phá hủy nhiều khí tài của Houthi

Ngày 26-10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã phá hủy các đường hầm dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo cùng các bệ phóng tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen, làm suy yếu đáng kể năng lực tấn công của nhóm này.

Người dân kiểm tra các thiệt hại sau một cuộc không kích được cho là do Ả Rập Xê Út thực hiện nhắm vào Sanaa, thủ đô của Yemen, ngày 24-10-2026. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết một chiến dịch nhắm vào các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen đã phá hủy 5 đường hầm dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo, 4 bệ phóng tên lửa đạn đạo và 1 kho chứa tên lửa khác.

Chiến dịch này còn nhằm mục đích cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Houthi giữa các khu vực, đồng thời nhắm vào các công sự và khí tài quân sự của lực lượng này dọc theo các chiến tuyến bên trong Yemen.

Theo các nguồn tin, đã ghi nhận nhiều vụ nổ tại thủ đô Sanaa và vùng duyên hải Biển Đỏ của Yemen hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Người dân ở phía Tây Sanaa cho biết đã nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ, nhưng chưa rõ mục tiêu nào đã bị tấn công. Tại thành phố cảng Mokha, người dân cho biết 1 quả tên lửa đã đánh trúng 1 nhà dân; ít nhất 10 ngôi nhà khác cùng Bệnh viện Đa khoa Mokha cũng bị hư hại.

Jordan không kích Syria, ít nhất 5 dân thường thiệt mạng

Tối 26-10, không quân Jordan đã tiến hành chiến dịch không kích bất ngờ vào phía Nam Syria, nhắm mục tiêu là các hang ổ của khủng bố. Báo cáo ban đầu khẳng định ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Khu vực biên giới Syria - Jordan. Ảnh Reuters

Trước đó, quân đội Jordan ra tuyên bố khẳng định các nhóm khủng bị không kích đêm 26-10, là thủ phạm liên quan cuộc tấn công khủng bố nhắm vào nhà thờ Hamoud ở Jordan hôm 23-10 khiến 8 người thiệt mạng.

Đòn không kích đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng, phá hủy nhiều công trình và phương tiện của các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác, không được đề cập.

Đây là lần đầu tiên kể từ Syria có chính quyền mới sau sụ đổ của chính quyền Tổng thống Bashar Al Assad tháng 12/2024, Jordan công khai xác nhận tập kích vào quốc gia láng giềng để tiêu diệt khủng bố.