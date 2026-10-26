Tin thế giới tối 26-10: Triều Tiên đưa pháo tự hành áp sát biên giới Hàn Quốc

(GLO)- Triều Tiên đưa pháo áp sát Hàn Quốc; Ukraine và Nga tiếp tục tập kích lẫn nhau; Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào Saudi Arabia, còn ông Trump tuyên bố không muốn nhận người nhập cư Na Uy vì trượt Nobel Hòa bình là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Triều Tiên đưa pháo tự hành áp sát biên giới Hàn Quốc

Hình ảnh do Hãng thông tấn Yonhap công bố ngày 25-10 cho thấy một số tổ hợp pháo tự hành cỡ nòng 122 mm của Triều Tiên xuất hiện gần bờ biển huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae, cách đài quan sát Aegibong của Hàn Quốc khoảng 1,5 km. Theo Reuters, ít nhất 3 tổ hợp pháo hướng nòng về phía nam, trong khi khoảng 20-30 binh sĩ Triều Tiên dựng thêm hàng rào bên trong Khu Phi quân sự (DMZ).

Pháo tự hành Triều Tiên được bố trí sát ranh giới liên Triều ngày 26-10. Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, việc Triều Tiên công khai triển khai pháo tự hành gần giới tuyến là động thái hiếm thấy trong những năm gần đây. Các hệ thống này có tầm bắn tối đa khoảng 22-27 km, tùy phiên bản và loại đạn.

Lim Eul-chul, giáo sư tại Đại học Kyungnam ở Seoul, nhận định động thái trên cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng thực thi chính sách biên giới bằng sức mạnh quân sự. Trong khi đó, Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc, cho rằng việc triển khai pháo gần hàng rào biên giới là diễn biến bất thường, có chủ đích và có thể đi kèm việc tăng cường lực lượng tiền tuyến.

Động thái diễn ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tiếp tục tranh cãi về vụ nổ mìn tại DMZ ngày 21-9. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc bịa đặt khi cho rằng hoạt động xây dựng công trình biên giới là hành vi xâm nhập quân sự, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện biện pháp tự vệ nếu chủ quyền bị xâm phạm.

Giới chức Hàn Quốc chưa bình luận về sự xuất hiện của các tổ hợp pháo, nhưng đã đề xuất đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Những năm gần đây, binh sĩ Triều Tiên liên tục xây đường mòn, dựng hàng rào và rải mìn gần Đường phân giới quân sự; quân đội Hàn Quốc cũng tăng cường thiết bị giám sát và trinh sát.

Ukraine thông báo đánh chặn tên lửa Nga, căn cứ Kanatovo bị nghi tập kích

Tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine cho biết 3 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69 do tiêm kích tàng hình Su-57 Nga phóng đã nhắm vào căn cứ không quân Kanatovo của Ukraine. Tài khoản này nhận định cả 3 quả đạn đều đánh trúng mục tiêu và không bị đánh chặn.

Đường bay ước tính của các tên lửa Kh-59/69 trong cuộc tập kích ngày 26-10. Đồ họa: X/AMK Mapping

Tuy nhiên, Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga đã sử dụng 140 máy bay không người lái (UAV), một tên lửa diệt radar Kh-31P và 3 tên lửa Kh-59/69 trong đợt tập kích. Theo phía Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 tên lửa Kh-59/69 cùng 112 UAV; vũ khí Nga đánh trúng 15 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 4 khu vực.

Trong bản tin ngày 26-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sử dụng UAV tập kích các trung tâm hậu cần, cơ sở năng lượng, cảng biển và tàu thuyền phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, quân đội Ukraine. Các mục tiêu được nêu gồm hai trạm biến áp tại Kharkov và Kamianets-Podilsky, một kho UAV tầm xa, cùng hạ tầng bốc dỡ hàng hóa và các kho hàng tại cảng Chornomorsk.

Ở chiều ngược lại, Alexander Gusev, lãnh đạo tỉnh Voronezh của Nga, cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ UAV Ukraine tấn công thành phố Voronezh. Một số cơ sở công nghiệp, trung tâm thương mại và chung cư bị cháy; ít nhất 70 UAV Ukraine bị phòng không bắn hạ trên bầu trời thành phố trong đêm.

Căn cứ Kanatovo nằm gần thành phố Kropyvnytsky, tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine. Đây là căn cứ dự bị từng tiếp nhận các phi đội tiêm kích Su-27 và cường kích Su-24, đồng thời nhiều lần bị Nga tập kích.

Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào sân bay và cơ sở quân sự Saudi Arabia

Yahya Saree, phát ngôn viên lực lượng Houthi, tuyên bố nhóm này đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia. Ông khẳng định các đợt tập kích đã đánh trúng mục tiêu, gây thiệt hại và thương vong, nhưng chưa đưa ra thông tin kiểm chứng độc lập trong tài liệu được cung cấp.

Tên lửa của Houthi rời bệ phóng trong vụ tập kích tháng 9-2024. Ảnh: Houthi

Các mục tiêu Houthi nêu gồm sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, nhà chứa máy bay, kho đạn, trung tâm điều khiển UAV tại căn cứ không quân ở Khamis Mushait và một căn cứ tại Jizan. Nhóm này cũng tuyên bố bắn rơi UAV Wing Loong II của Saudi Arabia tại tỉnh Taiz, đồng thời tấn công các vị trí tập kết binh lực và kho vũ khí ở Aden, Lahij, miền nam Yemen.

Trong khi đó, Tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, cho biết liên minh đã phá hủy 4 bệ phóng tên lửa đạn đạo, một kho tên lửa và các đường hầm của Houthi. Chiến dịch hiện tập trung cắt đứt tuyến tiếp tế giữa những khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Căng thẳng leo thang trở lại từ tháng 7, kéo theo nhiều vụ tấn công nhằm vào sân bay và hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia. Ngày 10-10, một vụ tập kích tại sân bay King Khalid khiến 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và buộc cơ sở này ngừng hoạt động.

Saudi Arabia thông báo mở lại một phần sân bay ngày 25-10, nhưng Houthi sau đó tuyên bố tiếp tục phóng tên lửa. Tướng Turki al-Maliki cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn một tên lửa hướng về Riyadh. Việc sân bay phải dừng hoạt động cũng khiến Saudi Arabia hoãn hội nghị đầu tư trọng điểm sang năm sau và ảnh hưởng đến nhiều sự kiện khác.

Ông Trump nói không muốn tiếp nhận người nhập cư từ Na Uy vì trượt Nobel Hòa bình

Tại cuộc mít tinh ở thành phố Port Huron, bang Michigan, ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp nhận người nhập cư từ Na Uy vì không được trao giải Nobel Hòa bình.

Theo Reuters, ông Trump nói sẵn sàng chào đón người nhập cư từ một số quốc gia, trong đó có Đan Mạch, nhưng không muốn tiếp nhận người Na Uy hoặc những trường hợp liên quan đến nước này. Ông cũng chỉ trích Na Uy, gọi đây là một “đất nước tồi tệ”.

Phát biểu được đưa ra khi ông Trump đề cập vấn đề nhập cư và tình trạng bất ổn gần đây tại Pháp. Tuy nhiên, tài liệu được cung cấp không cho thấy chính phủ Mỹ đang triển khai chính sách mới nhằm hạn chế nhập cư đối với công dân Na Uy. Bộ Ngoại giao Na Uy và đại diện Ủy ban Nobel chưa bình luận về phát biểu trên.

Đây không phải lần đầu ông Trump bày tỏ bất bình vì không nhận được Nobel Hòa bình. Hồi tháng 1, ông gửi thư cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, bày tỏ thất vọng về kết quả giải thưởng năm 2025 và cho rằng mình đã góp phần chấm dứt 8 cuộc xung đột.

Giải Nobel Hòa bình năm 2025 được trao cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Bà Machado từng tặng ông Trump huy chương Nobel trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, nhưng Ủy ban Nobel Na Uy nhấn mạnh giải thưởng không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng. Chính phủ Na Uy cũng khẳng định việc lựa chọn người đoạt giải thuộc thẩm quyền độc lập của Ủy ban Nobel, không phải của chính phủ nước này.