Ấn Độ tăng cường an ninh sau biểu tình phản đối dự án thủy điện Thượng Siang

(GLO)- Ấn Độ điều thêm lực lượng an ninh tới bang Arunachal Pradesh sau khi biểu tình phản đối dự án thủy điện Thượng Siang, gần biên giới Trung Quốc, chuyển thành bạo lực, khiến khoảng 40 nhân viên an ninh bị thương.

Theo báo The Economic Times ngày 26-10, cơ quan chức năng Ấn Độ đã điều động 2 đại đội thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh (RAF) tới bang Arunachal Pradesh để kiểm soát tình hình sau các vụ đụng độ tại thị trấn Pasighat, huyện East Siang.

Chính quyền địa phương cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tại Pasighat, Mebo và Ruksin nhằm ngăn bạo lực tái diễn.

Dự án thủy điện hạ nguồn Subansiri (SLHEP) trên sông Subansiri, khu vực giáp ranh hai bang Assam và Arunachal Pradesh ở đông bắc Ấn Độ. Ảnh: AFP

Bạo lực bùng phát vào tối 23-10 trong các cuộc biểu tình phản đối dự án thủy điện đa mục tiêu Thượng Siang, công suất dự kiến 11.200 MW, do Tập đoàn Thủy điện quốc gia Ấn Độ (NHPC) đề xuất triển khai.

Theo AFP, người biểu tình đụng độ với cảnh sát, đốt phá các tòa nhà và ném đá khiến khoảng 40 cảnh sát bị thương. Lực lượng chức năng đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông

Thủ hiến bang Arunachal Pradesh Pema Khandu cho biết nhiều tài sản bị phá hoại, trong đó có đồn cảnh sát, văn phòng NHPC và nhà riêng của một số đại diện dân cử.

Ông kêu gọi những người phản đối dự án trao đổi trực tiếp với chính quyền, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và chấm dứt bạo lực.

Cảnh sát cho biết bạo lực kéo dài đến sáng 24-10, làm hư hại 9 phương tiện cảnh sát. Khoảng 15 người đã bị tạm giữ liên quan đến các vụ việc.

Dự án thủy điện Thượng Siang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng địa phương do lo ngại mất nhà cửa và đất đai. Nếu được triển khai, đây sẽ là dự án thủy điện lớn nhất của Ấn Độ.

New Delhi cho rằng công trình này cần thiết để ứng phó với dự án thủy điện quy mô lớn của Trung Quốc ở thượng nguồn thuộc Tây Tạng.

Ấn Độ lo ngại công trình của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến lượng nước chảy xuống hạ lưu, đồng thời cho biết hồ chứa của dự án Thượng Siang sẽ giúp tích trữ nước, duy trì dòng chảy vào sông Brahmaputra.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định dự án của mình không gây tác động tiêu cực tới khu vực hạ nguồn.