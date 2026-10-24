Tin thế giới tối 24-10: Iran tuyên bố ngăn tàu quân sự Mỹ vào vùng Vịnh

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng khi Iran tuyên bố ngăn tàu quân sự Mỹ vào vùng Vịnh; Mỹ xuất khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump gỡ thuế 50% với một số hàng hóa Canada...

Iran tuyên bố ngăn tàu quân sự Mỹ vào vùng Vịnh

Tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố Tehran sẽ không để tàu quân sự Mỹ tiến vào vùng Vịnh, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục cảnh báo khả năng mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ trên đường tới Địa Trung Hải hồi tháng 3. Ảnh: US Navy

Ông Abdollahi khẳng định Iran đã vô hiệu hóa hải quân Mỹ, đồng thời chất vấn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc các cuộc không kích của Washington đã phá hủy cơ sở hạt nhân Iran. Theo ông, chiến lược của Tehran là khiến Mỹ và Israel ngày càng sa lầy trong cuộc xung đột.

Tình hình căng thẳng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng dẫn vào vùng Vịnh. Iran hạn chế tàu thuyền qua lại và yêu cầu các tàu xin phép trước khi đi qua, trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các cảng và tàu thuyền Iran.

Ngày 23-10, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai siêu tàu chở dầu, mang tổng cộng hơn 4,5 triệu thùng dầu thô, đã bị bỏ lại giữa biển sau khi trúng thủy lôi. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ leo thang xung đột vẫn hiện hữu.

Mỹ xuất khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23-10 thông báo phê duyệt phương án trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm khắc phục gián đoạn nguồn cung cho nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Cơ sở thuộc Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ ở Freeport, bang Texas tháng 10-2022. Ảnh: AFP

Lượng dầu được lấy từ cơ sở dự trữ West Hackberry và chuyển đến nhà máy để hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất nhiên liệu vận tải. Nhà máy Lake Charles có công suất lọc khoảng 264.000 thùng dầu mỗi ngày. Đại diện Phillips 66 xác nhận cơ sở sẽ nhận dầu từ kho dự trữ, đồng thời cho biết hoạt động của nhà máy sẽ không bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Phillips 66 phải hoàn trả toàn bộ lượng dầu đã nhận, kèm thêm một lượng dầu bổ sung. Cơ chế này nhằm tăng lượng dự trữ sau hoàn trả và không phát sinh chi phí cho người nộp thuế.

Thứ trưởng Năng lượng Kyle Haustveit cho biết việc trao đổi khẩn cấp nhằm hỗ trợ nhà máy lọc dầu, duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định và bảo đảm người dân tiếp cận nguồn năng lượng đáng tin cậy, có giá cả phải chăng.

Kho dự trữ chiến lược của Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1982. Theo Bộ Năng lượng, Washington sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp để duy trì chuỗi cung ứng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng thống Trump gỡ thuế 50% với một số hàng hóa Canada

Ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp của Canada. Các thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 30-10, bốn ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Nhà Trắng, những mặt hàng được miễn thuế gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, thùng và hộp đóng gói, cùng rong biển tươi và khô. Tuy nhiên, một số sản phẩm khác của Canada, như thảm, sơn, dầu gội đầu, bột ca cao, quan tài gỗ, máy điều hòa không khí và xuồng canoe, được bổ sung vào danh sách chịu thuế 50%.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins cho rằng việc giảm thuế sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất việt quất, khoai tây, táo và rong biển tại bang Maine, nơi có nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu và thiết bị nhập từ Canada.

Động thái này diễn ra khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 đang đến gần và đảng Cộng hòa nỗ lực giữ quyền kiểm soát Quốc hội. Thuế quan là vấn đề gây tranh luận tại các bang miền Bắc giáp Canada.

Trước đó, Mỹ áp thuế 50% đối với 20 tỷ USD hàng hóa Canada sau khi đàm phán giữa hai nước đổ vỡ. Canada đáp trả bằng mức thuế từ 15% đến 50% đối với 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc cho biết Ottawa đang đánh giá những thay đổi thuế quan mới nhất của Washington.

Ông Kim Jong-un được cho là đã đến Trung Quốc qua cây cầu mới

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 24-10 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, qua cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục. Theo nguồn tin này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đã đến Đan Đông để gặp ông Kim.

Cầu mới được khánh thành giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Ảnh: AP

Trước đó, trang tin chuyên về Triều Tiên NK News đưa tin an ninh tại Đan Đông được tăng cường nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm. Ông Kim được cho là có thể đến thăm bảo tàng Kháng Mỹ viện Triều tại thành phố biên giới này.

Chuyến đi diễn ra gần dịp kỷ niệm 76 năm Trung Quốc tham chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, sự kiện thường được hai nước kỷ niệm vào ngày 25-10. Tuy nhiên, tại thời điểm thông tin được công bố, Triều Tiên chưa lên tiếng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận chuyến thăm.

Cây cầu nối thành phố Sinuiju của Triều Tiên với Đan Đông được khánh thành ngày 15-10. Công trình dài 3.026 m, có bốn làn đường, hoàn thành từ năm 2014 nhưng chậm đưa vào sử dụng do thiếu hạ tầng kết nối và các cơ sở hải quan phía Triều Tiên, cùng việc đóng cửa biên giới trong đại dịch COVID-19.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất và là bên ủng hộ quan trọng của Triều Tiên về ngoại giao, kinh tế và chính trị. Cây cầu mới được kỳ vọng thay thế vai trò của cầu Hữu nghị Trung - Triều vốn có mặt cầu hẹp hơn.