Tin thế giới sáng 31-10: Mỹ bật đèn xanh bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine

(GLO)- Mỹ bật đèn xanh bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine; Iran bắn hạ thêm UAV của Mỹ, nói 4 tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz; Hai vụ nổ rung chuyển Aden, Houthi bị cáo buộc tấn công Dinh Tổng thống Yemen... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10.

Mỹ bật đèn xanh bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chính quyền Tổng thống Trump đã đồng ý với thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 trị giá khoảng 2,1 tỷ USD cho Ukraine.

"Thương vụ này sẽ giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, qua đó tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 30-10.

Bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không Patriot tại địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine hồi tháng 8-2024. Ảnh: Reuters

Ukraine sẽ thanh toán số tên lửa đánh chặn này bằng các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua chương trình US JUMPSTART, cũng như từ khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU). Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thương vụ không sử dụng ngân sách của Mỹ.

Quyết định của Nhà Trắng được đưa ra sau nhiều tuần Ukraine phàn nàn rằng nguồn cung tên lửa đánh chặn của họ đang cạn kiệt.

Nếu được Quốc hội Mỹ phê duyệt, thương vụ sẽ là một trong những động thái cung cấp vũ khí phòng thủ đáng kể nhất cho Kiev kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai.

Iran bắn hạ thêm UAV của Mỹ, nói 4 tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30-10 đã thông báo về việc bắn hạ và thu giữ một UAV MQM-170 của Mỹ ở gần đảo Qeshm bằng các hệ thống tác chiến điện tử. Đây là lần thứ hai IRGC thu giữ được UAV MQM-170.

UAV MQM-170 của Mỹ. Ảnh: WANA

Giới quan sát nhận định rằng MQM-170 không thuộc loại UAV trinh sát cao cấp có thể so sánh với các hệ thống như MQ-9 hay RQ-170. Mặc dù một số biến thể có thể mang theo các cảm biến, nhưng vai trò chính của nó vẫn là mô phỏng các mối đe dọa. Việc thu giữ nguyên vẹn một phương tiện như vậy cũng chỉ mang lại giá trị tình báo kỹ thuật hạn chế so với các nền tảng tiên tiến hơn.

Cùng ngày, IRGC đã xác nhận về việc 4 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy vì va phải phải thủy lôi khi tìm cách đi qua các tuyến hàng hải không được Tehran cho phép tại eo biển Hormuz.

"Trong số các tàu bốc cháy trong ngày 30-10 có một siêu tàu chở dầu đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Các vụ việc này là hệ quả từ chính sách khiêu khích do Mỹ kích động", IRGC cho biết.

Trước đó, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc eo biển Hormuz không còn thủy lôi, đồng thời yêu cầu phía Mỹ đưa ra bằng chứng về vấn đề này.

Hai vụ nổ rung chuyển Aden, Houthi bị cáo buộc tấn công Dinh Tổng thống Yemen

Hai tiếng nổ lớn vang lên tại thành phố Aden, miền Nam Yemen, trong khi lực lượng chính phủ nước này cáo buộc Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Dinh Tổng thống và sân bay quốc tế Aden.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy xe cứu thương tiến vào khu vực Dinh Tổng thống sau những tiếng nổ.

Giao thông trên đường phố Aden ngày 29-10. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30-10, người phát ngôn lực lượng chính phủ Yemen, ông Majed al-Nazili, cho biết: "Lực lượng dân quân này tiếp tục tấn công các tài sản của người dân Yemen".

Trong khi đó, các nhân chứng nói với hãng thông tấn AFP rằng họ nhìn thấy xe cứu thương tiến vào Dinh Tổng thống sau khi hai tiếng nổ vang lên tại Aden, thành phố đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Theo AP, một quan chức chính phủ Yemen cho biết chưa ghi nhận thương vong trong vụ tấn công, trong khi lực lượng Houthi chưa lập tức nhận trách nhiệm. Hiện chưa có thông tin xác nhận các tên lửa có đánh trúng mục tiêu hay không.

Dịch Ebola tại CHDC Congo khiến hơn 5.000 người tử vong

Theo số liệu do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 30-10, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã vượt 5.000 người, đánh dấu đợt dịch nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Trung Phi này.

Các nhân viên y tế đang tiến hành công tác vệ sinh dụng cụ tại 1 điểm điều trị cho các bệnh nhân Ebola tại Butembo, CHDC Congo. Ảnh: AP

Đợt dịch Ebola này do chủng virus Bundibugyo gây ra, đã lây nhiễm cho hơn 10.000 người kể từ khi được công bố vào tháng 5. Hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt đối với chủng virus này.

Đây hiện là đợt dịch Ebola nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử thế giới, chỉ sau đại dịch giai đoạn 2014 - 2016 với 28.600 ca mắc và hơn 11.000 ca tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tuần trước, Nigeria cũng đã ghi nhận ca bệnh Ebola, trở thành quốc gia thứ tư tại châu Phi phát hiện dịch trong đợt bùng phát này.