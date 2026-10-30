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Thế giới

Vỡ hồ băng ở Bhutan, hơn 10.000 người tại Ấn Độ phải sơ tán

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TTO, Reuters)

(GLO)- Tối 29-10, hồ băng Shintaphu tại miền Bắc Bhutan bị vỡ, gây lũ quét, cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng và làm gián đoạn giao thông, buộc hơn 10.000 người ở bang Tây Bengal (Ấn Độ) phải sơ tán đến nơi an toàn để đề phòng nguy cơ nước lũ dâng cao.

Theo hãng tin Reuters ngày 30-10, hồ băng Shintaphu thuộc huyện Gasa, miền Bắc Bhutan, bất ngờ vỡ vào tối 29-10, gây ra trận lũ quét lớn trên sông Mo Chhu.

Dòng nước chảy xiết tràn qua khu suối nước nóng tự nhiên Gasa Tshachu, một điểm du lịch nổi tiếng của Bhutan, cuốn trôi nhiều công trình và cơ sở hạ tầng.

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Hồ băng Shintaphu trong ảnh chụp từ vệ tinh. Ảnh: X/KyangsThang

Đài Phát thanh và Truyền hình Bhutan (BBS) cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc bị thương. Khu vực suối nước nóng đã được sơ tán trước khi nước lũ tràn tới.

Hai cây cầu Bailey (cầu lắp ghép) được cho là có thể đã bị cuốn trôi. Theo báo Kuensel của Bhutan, một phần tuyến đường dẫn đến làng Laya cũng bị phá hủy, khiến giao thông qua khu vực phải tạm dừng vô thời hạn.

Vụ vỡ hồ băng còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ lụt tại các khu vực hạ lưu thuộc Ấn Độ.

Theo tờ The New Indian Express, khoảng 7,4 triệu m³ nước được cho là đã thoát ra khỏi hồ, đổ vào sông Mofu, sau đó chảy về hệ thống sông Sankosh, khu vực giáp ranh giữa bang Tây Bengal và bang Assam.

Trước nguy cơ mực nước sông dâng cao đột ngột, chính quyền bang Tây Bengal đã triển khai sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ.

Hơn 10.000 người ở huyện Alipurduar được di chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tại các khu dân cư ven sông nhanh chóng đến những địa điểm sơ tán được chỉ định.

Tại bang Assam, chính quyền đặt các huyện Dhubri và Kokrajhar trong tình trạng cảnh giác trước nguy cơ nước lũ từ Bhutan tràn xuống hạ lưu.

Lực lượng ứng phó thảm họa cấp bang (SDRF) và Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) được đặt trong trạng thái sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Shintaphu là một trong 17 hồ băng được Bhutan xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Khu vực Gasa Tshachu từng bị lũ quét nghiêm trọng vào năm 2021.

Các cơ quan chức năng Bhutan và Ấn Độ đang tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tác động của trận lũ đối với người dân và cơ sở hạ tầng ở vùng hạ lưu.

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