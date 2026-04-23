Tin thế giới tối 22-4: Nổ súng vào các tàu qua eo biển Hormuz sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

(GLO)- Nổ súng vào các tàu qua eo biển Hormuz sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn; Quân đội Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu liên quan đến Iran; EU công bố chiến lược thúc đẩy tự chủ năng lượng; Kính viễn vọng không gian mới của NASA... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-4.

Nổ súng vào các tàu qua eo biển Hormuz sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

Lệnh ngừng bắn mong manh vừa được gia hạn giữa Iran và Mỹ sáng sớm 22-4 theo giờ Việt Nam tiếp tục vấp phải thử thách khi liên tục ghi nhận các vụ nổ súng vào tàu tại khu vực quanh eo biển Hormuz.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở hàng rời Iran đã bị bắn tại khu vực cách Iran gần 15km về phía Tây và phải dừng lại trên biển trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. UKMTO cho biết thủy thủ đoàn an toàn và không có thiệt hại nào đối với tàu.

Trong khi đó, công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech của Anh cho biết con tàu trên đang treo cờ Liberia và "đã được thông báo rằng nó được phép đi qua eo biển Hormuz." Ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết con tàu đã "phớt lờ những cảnh báo từ lực lượng vũ trang Iran."

Các diễn biến trên được ghi nhận trong bối cảnh ngày 22-4, IRGC ra khẳng định vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước căng thẳng leo thang trong khu vực, dù lệnh ngừng bắn hiện nay được gia hạn. Tuyên bố của IRGC cảnh báo sẽ "giáng những đòn đánh mang tính hủy diệt vượt ngoài sức tưởng tượng" trước bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn mới nào.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Iran đang "sụp đổ về tài chính" do việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng.

Quân đội Mỹ đổ bộ, bắt giữ thêm tàu chở dầu liên quan đến Iran

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21-4 đã thông báo về chiến dịch đổ bộ và bắt giữ tàu chở dầu M/T Tifani, khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm các tàu chở hàng bị trừng phạt vì liên quan đến Iran "ở bất cứ đâu".

"Chiến dịch bắt giữ do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) thực hiện. Tàu M/T Tifani không có quốc tịch và đang nằm trong danh sách trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải để chặn bắt các tàu đang hỗ trợ vật chất cho Iran. Vùng biển quốc tế không phải nơi ẩn náu của những con tàu bị trừng phạt", thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

M/T Tifani là tàu thứ 2 có liên quan đến Iran bị quân đội Mỹ bắt giữ trong những ngày qua. Trước đó, hải quân Mỹ cũng đột kích và bắt giữ tàu chở hàng Touska của Iran trong đêm 19-4.

EU công bố chiến lược thúc đẩy tự chủ năng lượng

Ngày 22-4 Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố chiến lược AccelerateEU tăng cường khả năng tự chủ năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đưa ra các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp giúp người dân và doanh nghiệp giảm thiểu tác động từ các cú sốc mạnh mẽ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục gây biến động thị trường toàn cầu.

Một trong những nội dung quan trọng của chiến lược là tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên EU. EC sẽ bảo đảm việc triển khai đồng bộ các biện pháp như lấp đầy kho dự trữ khí đốt dưới lòng đất, linh hoạt trong quản lý dự trữ năng lượng và sử dụng các kho dự phòng dầu mỏ trong trường hợp khẩn cấp. Các nhóm điều phối trong lĩnh vực dầu khí sẽ được duy trì hoạt động thường xuyên nhằm theo dõi sát diễn biến thị trường và kịp thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh.

Bên cạnh đó, EU dự kiến thành lập một cơ quan giám sát nhiên liệu mới để theo dõi sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu và mức tồn kho nhiên liệu phục vụ giao thông.

Cuba xử lý dầu Nga với công suất tối đa

Phó Giám đốc công ty Dầu khí Cuba (Cupet) Irenaldo Perez Cardoso, cho biết nhà máy lọc dầu Camilo Cienfuegos ở miền Nam nước này đang xử lý 100.000 tấn dầu thô, do Nga viện trợ hồi cuối tháng 3, với công suất tối đa.

Ông Irenaldo cho biết dự kiến sẽ mất từ 12-15 ngày để xử lý lượng dầu thô nói trên, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay ở Cuba.

Phó Giám đốc Cupet lưu ý rằng mặc dù dầu viện trợ chưa phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở Cuba, nhưng nguồn viện trợ này giúp hỗ trợ nền kinh tế sau 3 tháng hòn đảo này chịu lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt. Dự kiến, tổng khối lượng các sản phẩm dầu mỏ phái sinh thu được từ nguồn viện trợ của Nga sẽ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu của Cuba trong vòng 1 tháng.

Kính viễn vọng không gian mới tạo 'bản đồ vũ trụ'

36 năm sau khi kính viễn vọng Hubble được phóng vào không gian, cách mạng hóa các quan sát thiên văn, ngày 21-4, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố một kính viễn vọng mới có khả năng quét các vùng rộng lớn của vũ trụ nhằm tìm kiếm các hành tinh mới bên ngoài hệ Mặt Trời cũng như khám phá những bí ẩn chưa có lời giải.

Kính viễn vọng không gian mới Roman được đặt theo tên nhà thiên văn học Nancy Grace Roman, người có đóng góp quan trọng trong việc phát triển kính viễn vọng Hubble mang tính bước ngoặt. Thiết bị màu bạc này có chiều cao 12m, được tích hợp các tấm pin Mặt Trời khổng lồ, chi phí đầu tư hơn 4 tỷ USD và ra đời sau hơn một thập niên xây dựng, lắp đặt.

Roman sẽ được vận chuyển đến bang Florida trước khi phóng vào không gian trên tên lửa đẩy của công ty SpaceX, dự kiến sớm nhất là vào tháng 9.

Với trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với Hubble, kính viễn vọng Roman sẽ quét qua các vùng không gian rộng lớn từ vị trí cách Trái đất 1,5 triệu km. Thiết bị này hiện được trưng bày ở Trung tâm bay vũ trụ Goddard ở Maryland.

