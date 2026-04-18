Tin thế giới tối 18-4: Tổng thống Trump để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran nếu đàm phán thất bại

(GLO)- Tổng thống Trump để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran nếu đàm phán thất bại; Hai tàu thương mại bị trúng đạn tại eo biển Hormuz; Mỹ đảo chiều chính sách đối với dầu của Nga... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran nếu đàm phán thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không loại trừ khả năng Washington nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận trước thời hạn củalệnh ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 17-4. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga, phát biểu với báo giới, ông Trump nêu rõ khả năng Mỹ sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn vào ngày 22-4, đồng thời khẳng định “lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì”.

Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng áp dụng các biện pháp cứng rắn để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran nếu không đạt được giải pháp ngoại giao. Ông cho rằng Washington có thể “đánh quỵ” năng lực hạt nhân của Iran bằng nhiều cách khác nhau, trong đó không loại trừ phương án sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải hoặc áp phí qua lại tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Hai tàu thương mại bị trúng đạn tại eo biển Hormuz

Ngày 18-4, ít nhất hai tàu thương mại được cho là đã trúng đạn khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị nổ súng gần eo biển Hormuz bởi hai tàu cao tốc thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

UKMTO cho biết vụ việc xảy ra cách Oman khoảng 20 hải lý về phía Đông Bắc, đồng thời nói thêm rằng thuyền trưởng của tàu chở dầu báo cáo hai tàu cao tốc đã nổ súng mà không phát tín hiệu cảnh báo qua radio.

Mỹ đảo chiều chính sách đối với dầu của Nga

Tối 17-4 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ban hành quyết định gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên biển, trong thời hạn 30 ngày.

Hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Theo giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ công bố, các lô dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 17-4 sẽ không bị áp dụng trừng phạt cho đến 12h01 ngày 16-5 (giờ Mỹ).

Đây là sự gia hạn của cơ chế nới lỏng trước đó đã hết hiệu lực vào ngày 11-4, cũng áp dụng trong 30 ngày đối với các lô hàng được bốc lên tàu trước thời điểm quy định.

Theo các quan chức Mỹ, việc gia hạn nhằm góp phần kiềm chế đà tăng của giá năng lượng. Thời gian gần đây, giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh, gây áp lực lên các hộ gia đình trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

EU khởi động Kế hoạch Hành động Hiệp ước Địa Trung Hải

Ngày 17-4, Ủy ban châu Âu (EC) đã trình bày trước đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác Nam Địa Trung Hải Kế hoạch Hành động đầu tiên nhằm triển khai Hiệp ước vì Địa Trung Hải, với trọng tâm là phát huy vai trò con người, thúc đẩy kinh tế xanh và tăng cường an ninh khu vực.

Người di cư được cứu khi cố gắng vượt biển. Ảnh: UN

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở tham vấn sâu rộng với sự tham gia của chính phủ các nước, tổ chức xã hội, thanh niên, khu vực tư nhân và giới nghiên cứu trong toàn khu vực. Quá trình này đã đề xuất hơn 100 sáng kiến, trong đó 21 hành động cụ thể được lựa chọn triển khai ngay trong năm 2026, hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hiệp ước vì Địa Trung Hải dựa trên các nguyên tắc đồng sáng tạo, đồng sở hữu và chia sẻ trách nhiệm, phản ánh nhu cầu và nguyện vọng thực tiễn của người dân ven Địa Trung Hải. Các sáng kiến trong khuôn khổ hiệp ước đã được các quốc gia thành viên hoan nghênh tại Hội nghị Hội đồng Đối ngoại EU và Hội nghị Hội đồng châu Âu, trong đó các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhanh chóng, hiệu quả nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực theo hướng bền vững, toàn diện và bao trùm.