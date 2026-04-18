Iran từng bước khôi phục không phận sau nhiều ngày bị đóng do xung đột

(GLO)- Một phần không phận cho các chuyến bay quốc tế đi qua phía Đông của Iran đã được mở trở lại sau nhiều tuần bị đóng do xung đột.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết thêm rằng một số sân bay cũng đã mở cửa trở lại lúc 7 giờ sáng hôm nay.

Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran. Ảnh: Wikipedia

Hoạt động của các sân bay trên khắp Iran sẽ từng bước được khôi phục sau nhiều tuần đóng cửa vì xung đột. Việc mở cửa trở lại phụ thuộc vào tiến độ chuẩn bị về kỹ thuật cũng như năng lực vận hành của cả khối quân sự và dân dụng nhằm đảm bảo phục vụ hành khách.

Quyết định mở lại một phần không phận của Iran được đưa ra sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn dự kiến kéo dài đến 22-4. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này khá mong manh, cả Mỹ và Israel đều tuyên bố sẵn sàng tái chiến.