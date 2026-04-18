Iran từng bước khôi phục không phận sau nhiều ngày bị đóng do xung đột

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Dân Trí)

(GLO)- Một phần không phận cho các chuyến bay quốc tế đi qua phía Đông của Iran đã được mở trở lại sau nhiều tuần bị đóng do xung đột.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết thêm rằng một số sân bay cũng đã mở cửa trở lại lúc 7 giờ sáng hôm nay.

Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran. Ảnh: Wikipedia

Hoạt động của các sân bay trên khắp Iran sẽ từng bước được khôi phục sau nhiều tuần đóng cửa vì xung đột. Việc mở cửa trở lại phụ thuộc vào tiến độ chuẩn bị về kỹ thuật cũng như năng lực vận hành của cả khối quân sự và dân dụng nhằm đảm bảo phục vụ hành khách.

Quyết định mở lại một phần không phận của Iran được đưa ra sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn dự kiến kéo dài đến 22-4. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này khá mong manh, cả Mỹ và Israel đều tuyên bố sẵn sàng tái chiến.

Iran đe dọa phong tỏa hoạt động 3 tuyến hàng hải then chốt

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

Tin thế giới tối 13-4: Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

Tin thế giới tối 10-4: Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

(GLO)- Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel; Pakistan cấm đường, phong tỏa khách sạn để tổ chức đàm phán Iran - Mỹ; Đặc phái viên Nga thăm Mỹ thảo luận kinh tế; Myanmar công bố chính phủ mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-4.

