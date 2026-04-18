Tin thế giới sáng 18-4: Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời

(GLO)- Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời; Giá dầu giảm 12% khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại; Myanmar ân xá quy mô lớn, bà Aung San Suu Kyi được giảm án... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-4.

Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Iran khẳng định lập trường cứng rắn khi bác bỏ mọi đề xuất ngừng bắn tạm thời, đồng thời kêu gọi một giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt xung đột trên phạm vi toàn khu vực.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Karaj, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ngày 17-4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh Tehran không chấp nhận các thỏa thuận mang tính tạm thời. Theo ông, bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao trùm toàn bộ các điểm nóng “từ Liban đến Biển Đỏ”, và đây là “lằn ranh đỏ” trong lập trường của Iran.

Liên quan tới eo biển Hormuz — tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, ông Khatibzadeh cho biết về nguyên tắc, khu vực này luôn được duy trì trạng thái mở nhằm bảo đảm lưu thông hàng hải, dù nằm trong vùng lãnh hải của Iran. Tuy nhiên, ông đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel là những bên làm gia tăng bất ổn, ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại toàn cầu.

Giá dầu giảm 12% khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17-4 sau khi Ngoại trưởng Iran và Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho các tàu thương mại.

Trong phiên giao dịch ngày 17-4 (giờ Mỹ), giá dầu thô giảm mạnh xuống dưới 90 USD/thùng. Ảnh: Reuters

Theo đó, giá dầu thô Mỹ giảm khoảng 12%, xuống còn khoảng 83 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn quốc tế giảm hơn 10%, xuống khoảng 89 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Thông tin này ngay lập tức tác động tích cực đến thị trường tài chính. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, trong khi Nasdaq tăng 1,6%, đều lập đỉnh lịch sử mới. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm, tương đương 2,3%.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 17-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, việc lưu thông qua Eo biển Hormuz đã được “mở hoàn toàn” đối với các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn, theo các tuyến đường do cơ quan hàng hải Iran điều phối.

Myanmar ân xá quy mô lớn, bà Aung San Suu Kyi được giảm án

Ngày 17-4, cựu Tổng thống Myanmar, ông U Win Myint, đã được trả tự do trong đợt ân xá quy mô lớn do Tổng thống Min Aung Hlaing phê chuẩn nhân dịp Tết cổ truyền Thingyan của nước này.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing đã ân xá cho hơn 4.500 tù nhân trong ngày đầu Năm mới theo lịch của người Myanmar.

Đợt ân xá này được thực hiện nhằm "lan tỏa tinh thần nhân đạo và hòa bình trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để những người được ân xá tham gia xây dựng đất nước".

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Chính quyền Myanmar cũng đã giảm án cho cựu Cố vấn Nhà nước, bà Aung San Suu Kyi, hiện đang thụ án 27 năm tù với nhiều cáo buộc. Theo luật sư của bà, mức án được giảm 1/6, song chưa rõ liệu bà có được chuyển sang quản thúc tại gia hay không.

Cựu Tổng thống U Win Myint và bà Aung San Suu Kyi bị chính quyền quân sự ở Myanmar bắt giữ sau cuộc chính biến nổ ra vào tháng 2/2021.

Ford triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải do lỗi hộp số

Hãng xe Ford vừa thông báo triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải Ford F-150 tại Mỹ do lỗi liên quan đến hộp số, có thể khiến người lái mất kiểm soát phương tiện và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Gần 1,4 triệu xe bán tải Ford F-150 tại Mỹ bị thu hồ do lỗi liên quan đến hộp số. Ảnh: CafeBiz

Theo thông báo, lỗi kỹ thuật xuất phát từ cảm biến dải truyền động, có thể gửi tín hiệu không ổn định đến bộ điều khiển, dẫn tới hiện tượng xe bất ngờ chuyển về số 2. Điều này khiến tốc độ bánh xe giảm đột ngột trong thời gian ngắn, thậm chí có thể làm trượt bánh sau trong một số tình huống.

Đợt triệu hồi này áp dụng với các mẫu F-150 sử dụng hộp số tự động 6 cấp, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3-2014 đến tháng 8-2017.

Cục An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ cho biết sự cố này đã liên quan tới ít nhất một vụ tai nạn và hai trường hợp bị thương. Ngoài ra, Ford cũng ghi nhận 444 yêu cầu bảo hành và 105 phản ánh từ khách hàng có thể liên quan đến lỗi trên.