Tin thế giới tối 16-4: Leo thang không kích giữa Nga và Ukraine

(GLO)- Leo thang không kích giữa Nga và Ukraine; Iran dừng xuất khẩu hóa dầu; Hàn Quốc phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng đối với lao động nước ngoài; Công bố 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 16-4.

Leo thang không kích giữa Nga và Ukraine

Lực lượng Không quân Ukraine ngày 16-4 cho biết đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa tổng cộng 31 tên lửa và 636 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong các đợt tấn công nhằm vào nước này trong vòng 24 giờ qua.

Trong một tuyên bố trên Telegram: “Trong khoảng thời gian trên, đối phương đã tiến hành hai đợt tấn công phối hợp nhằm vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng kết hợp tên lửa phóng từ mặt đất, trên không cùng các thiết bị bay không người lái tấn công".

Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga tại Ukraine, ngày 16-4-2026. Ảnh: Reuters

Thành phố Mykolaiv ở miền Nam Ukraine cùng một số khu định cư lân cận, bao gồm Kherson đã bị mất điện sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng rạng sáng ngày 16-4.

Ở chiều ngược lại, các quan chức và truyền thông Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine nhằm vào cảng Tuapse trên Biển Đen đã khiến hai người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, đồng thời gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratiev, cho biết các mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây hư hại cho 24 căn nhà, 6 khu chung cư, hai cơ sở giáo dục và một trường dạy nhạc.

Iran dừng xuất khẩu hóa dầu, ưu tiên thị trường nội địa

Iran đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu hóa dầu nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, sau khi nhiều cơ sở sản xuất bị gián đoạn hoạt động bởi các cuộc không kích của Israel.

Iran đóng băng xuất khẩu hóa dầu để bảo vệ thị trường nội địa sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters



Động thái này nhằm ổn định thị trường nội địa và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sau khi nhiều trung tâm hóa dầu trọng điểm tại Asaluyeh và Mahshahr của Iran bị tấn công. Các cuộc không kích đã gây hư hại hệ thống cung cấp nguyên liệu đầu vào, khiến sản xuất bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dù giá hóa dầu thế giới tăng cao, Iran vẫn giữ giá trong nước ở mức trước xung đột để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giới chức Iran cho biết các biện pháp này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Hàn Quốc phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng đối với lao động nước ngoài

Giới chức Hàn Quốc đã phát hiện hàng loạt vi phạm về tiền lương và an toàn lao động đối với lao động nước ngoài tại tỉnh Jeolla Nam, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bóc lột lao động trong lĩnh vực nông – ngư nghiệp.

Ngày 16-4, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết kết quả thanh tra đặc biệt tại 2 trang trại nuôi hàu ở huyện Goheung thuộc tỉnh trên cho thấy 26 lao động nước ngoài bị nợ tổng cộng 31,7 triệu won (gần 22.000 USD) tiền lương và phụ cấp. Ngoài ra, 2 đối tượng môi giới bất hợp pháp bị phát hiện đã chiếm đoạt khoảng 7 triệu won từ người lao động.

Một trang trại hàu ở Jeolla. Ảnh: koreatimes

Cơ quan chức năng xác định các chủ sử dụng lao động đã vi phạm nguyên tắc trả lương trực tiếp khi chi trả thông qua môi giới, đồng thời không bảo đảm điều kiện làm việc và an toàn lao động. Các hành vi vi phạm bao gồm không lập sổ lương, không cung cấp bảng lương và không lắp đặt thiết bị an toàn cần thiết.

Mở rộng kiểm tra tại 5 cơ sở khác trong khu vực, cơ quan chức năng nước này tiếp tục phát hiện toàn bộ các cơ sở trên đều vi phạm luật lao động, với tổng số tiền lương chưa trả lên tới 23,2 triệu won.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai đợt tiếp nhận tố cáo đặc biệt đến hết tháng 5 nhằm phát hiện thêm các trường hợp tương tự.

Công bố 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Ngày 15-4, Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026.

Theo các nhà phân tích, gần 40% danh sách năm nay là các nhà lãnh đạo chính trị, phản ánh mức độ gia tăng căng thẳng địa chính trị và sự điều chỉnh trong quan hệ quốc tế.

Reid Wiseman là một trong những gương mặt nổi bật trong hạng mục "Tiên phong" của danh sách TIME100. Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng được vinh danh trong danh sách này năm nay. Việc bà góp mặt được xem là một dấu mốc quan trọng về đại diện giới trong chính trị toàn cầu, trong bối cảnh phụ nữ chiếm khoảng 30% số nhân vật được TIME lựa chọn năm 2026.

Gương mặt nổi bật nhất trong hạng mục "Những người tiên phong" của Time 100 năm nay phải kể đến phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman. Ông là người chỉ huy dẫn dắt chuyến trở lại Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II.