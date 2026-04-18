Tin thế giới tối 17-4: Tổng thống Trump muốn xung đột với Iran kết thúc sớm

(GLO)- Tổng thống Trump muốn xung đột với Iran kết thúc sớm; Tàu chở dầu thô đầu tiên rời eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa của Mỹ; Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-4.

Tổng thống Trump muốn xung đột với Iran kết thúc sớm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc sớm và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được để chấm dứt cuộc chiến với Iran. Ông kêu gọi nhóm Hezbollah thân Tehran ngừng bắn khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực giữa Liban và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Ông Trump cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần và việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần là khả thi, nhưng có thể không cần thiết vì Tehran muốn một thỏa thuận.

Vài giờ sau, khi ở Las Vegas, ông Trump bổ sung rằng chiến tranh “nên kết thúc khá sớm”.

Một nguồn tin Pakistan tham gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran cho biết hôm 17-4 rằng đã có tiến triển trong ngoại giao bí mật và một cuộc gặp sắp tới giữa hai bên có thể dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận.

Tàu chở dầu thô đầu tiên rời eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa của Mỹ

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 17-4 dẫn dữ liệu theo dõi tàu của MarineTraffic cho biết tàu chở dầu Shalamar đã đi vào vịnh Oman vào cuối ngày 16-4 sau khi bốc khoảng 450.000 thùng dầu thô ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Con tàu đang phát tín hiệu hướng tới điểm đến là thành phố cảng Karachi của Pakistan.

Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2-3-2026. Ảnh: AA/TTXVN

Hành trình này đánh dấu tàu chở dầu có hàng đầu tiên được biết đến rời Vịnh qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực từ 21 giờ ngày 13-4, theo giờ Việt Nam.

Các quốc gia Thái Bình Dương ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiên liệu

Ngày 17-4, Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele cho biết sau cuộc họp diễn ra ngày 16-4, lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương vừa ra tuyên bố chung Biketawa về tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa về thiếu nhiên liệu. Tuyên bố tạo cơ sở để các quốc gia trong khu vực gia tăng sự phối hợp nhằm ứng phó với cuộc khủng an ninh năng lượng.

Quần đảo Solomon nhìn từ trên cao. Ảnh: nationalgeographic

Thủ tướng Solomon Manele cho biết các nhà lãnh đạo đã xem xét một “kế hoạch có quy mô khu vực để hướng dẫn công tác chuẩn bị cho các gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn" trong đó có tính đến khả năng Mỹ và New Zealand mua nhiên liệu khẩn cấp từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ để cung cấp cho các quốc gia trong khu vực.

Mặc dù hiện tại các quốc gia ở Thái Bình Dương chưa thiếu nhiên liệu nghiêm trọng nhưng các nước này đã phải đối mặt với các tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu.

Indonesia, Malaysia và Singapore cam kết giữ an toàn tuyến hàng hải huyết mạch Malacca

Ngày 17-4, Indonesia, Malaysia và Singapore tái khẳng định cam kết duy trì hoạt động hàng hải an toàn và thông suốt qua eo biển Malacca, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Eo biển Malacca là tuyến đường biển kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và là một trong những tuyến hải vận nhộn nhịp nhất thế giới với hàng chục nghìn lượt tàu qua lại mỗi năm, vận chuyển phần lớn hàng hóa và năng lượng toàn cầu.

Eo biển Malacca nhìn từ Malacca, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp lần thứ 34 của Ủy ban Quỹ hỗ trợ hàng hải (ANF) tổ chức ở Singapore, 3 quốc gia trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời tăng cường phối hợp để duy trì và bảo đảm an toàn cho một trong những tuyến vận tải chiến lược nhất thế giới.

Các bên cho rằng an toàn tại eo biển Malacca không chỉ phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng dẫn đường tin cậy, mà còn cần sự hợp tác bền vững giữa các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải này và các bên liên quan khác.