Tin thế giới sáng 17-4: Israel và Liban đạt được lệnh ngừng bắn 10 ngày

(GLO)- Israel và Liban đạt được lệnh ngừng bắn 10 ngày; IAEA điều tra sự cố mất điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Rơi trực thăng tại Indonesia, 8 người tử vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-4.

Israel và Liban đạt được lệnh ngừng bắn 10 ngày

Ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Liban đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun. Theo đó Israel và Liban đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu lúc 21h GMT ngày 16-4. Ông Donald Trump cũng thông báo sẽ sắp xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Israel và Liban tại Mỹ.

Lực lượng Israel tại khu vực biên giới Israel - Liban. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Donald Trump cho biết các nhà lãnh đạo Lebanon và Israel dự kiến sẽ có cuộc điện đàm lần đầu tiên sau nhiều năm. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã được thông báo, Tổng thống Joseph Aoun sẽ không điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời ông Joseph Aoun yêu cầu một lệnh ngừng bắn và Israel rút toàn bộ quân ra khỏi lãnh thổ Liban.

Hezbollah chưa đưa ra bình luận về thông báo của ông Donald Trump, nhưng một nghị sĩ Liban thuộc Hezbollah cho biết, lực lượng này sẽ “tuân thủ thận trọng” thỏa thuận ngừng bắn nếu Israel ngừng các cuộc tấn công.

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Ngày 17-4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Mục tiêu trọng tâm là thiết lập một cơ chế bảo đảm quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cuộc thảo luận cũng sẽ xem xét khả năng triển khai một sứ mệnh hải quân mang tính phòng thủ nghiêm ngặt.

Giới phân tích nhận định bất kỳ cơ chế can thiệp nào cũng cần có sự phối hợp với Iran nhằm tránh nguy cơ leo thang xung đột. Đáng chú ý, việc Hội nghị diễn ra mà không có sự tham gia trực tiếp của Mỹ được xem là dấu hiệu cho thấy một số quốc gia châu Âu chủ động giữ khoảng cách với các bước leo thang gần đây, đồng thời khẳng định ưu tiên theo đuổi cách tiếp cận đa phương, dựa trên đối thoại và giải pháp ngoại giao nhằm ổn định tình hình.

IAEA điều tra sự cố mất điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 16-4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang làm rõ nguyên nhân sự cố mất nguồn điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Vụ việc đã xảy ra ngày 16-4 và được khôi phục sau khoảng 40 phút.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết trên mạng xã hội X rằng, đội ngũ giám sát của cơ quan này đang có mặt tại hiện trường và theo dõi sát diễn biến tình hình.

Theo IAEA, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần nhà máy bị mất kết nối với nguồn điện bên ngoài. Sự cố sau đó đã được khắc phục và hệ thống được khôi phục sau khoảng 40 phút.

Rơi trực thăng tại Indonesia, 8 người tử vong

Lực lượng cứu hộ Indonesia tối 16-4 xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng mất tích trước đó tại tỉnh Tây Kalimantan đã thiệt mạng, khép lại hy vọng tìm thấy người sống sót sau nhiều giờ tìm kiếm khẩn trương.

Ảnh này do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) cung cấp, cho thấy các nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại huyện Sekadau, tỉnh Tây Kalimantan, Indonesia, ngày 16-4-2026. Ảnh: THX

Các mảnh vỡ của chiếc trực thăng đã được tìm thấy trong ngày tại khu vực rừng rậm với địa hình đồi núi hiểm trở ở Tây Kalimantan. Trung tá Nurrachman Gindha Dradhizya, một quan chức tham gia công tác cứu nạn, cho biết: “Bốn thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong khi ba nạn nhân khác vẫn còn bên trong phần thân trực thăng”.

Theo danh sách chuyến bay, chiếc trực thăng chở 8 người. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng. Do điều kiện ánh sáng không đảm bảo và địa hình phức tạp, chiến dịch cứu nạn buộc phải tạm thời đình chỉ vào ban đêm. Lực lượng chức năng nối lại công tác tìm kiếm vào sáng 17-4.

EU siết quản lý các ông lớn công nghệ

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16-4 đã có các động thái nhằm tăng cường giám sát và bảo đảm cạnh tranh đối với 2 tập đoàn công nghệ lớn là Google và Meta trong bối cảnh thị trường số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng.

EC vừa gửi tới Google các kết luận sơ bộ, trong đó nêu định hướng các biện pháp nhằm bảo đảm tập đoàn công nghệ này tuân thủ đầy đủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), văn bản pháp lý được ban hành để tăng cường cạnh tranh và hạn chế vị thế độc quyền trong không gian số.

Theo nội dung đề xuất, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ này phải tạo điều kiện để các công cụ tìm kiếm bên thứ ba tiếp cận một số loại dữ liệu liên quan đến hoạt động tìm kiếm, bao gồm dữ liệu xếp hạng, truy vấn, lượt nhấp và lượt hiển thị. Việc chia sẻ này phải được thực hiện trên cơ sở công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử, qua đó giúp các đối thủ cạnh tranh có thêm điều kiện cải thiện chất lượng dịch vụ.

EC cho rằng việc tiếp cận dữ liệu tìm kiếm là yếu tố then chốt để các dịch vụ tìm kiếm và các ứng dụng AI có chức năng tra cứu có thể phát triển, từ đó tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng hơn so với vị thế hiện tại của Google Search trên thị trường. Các biện pháp dự kiến bao gồm xác định rõ nhóm đối tượng được tiếp cận dữ liệu, có thể bao gồm cả các hệ thống chatbot AI có tích hợp chức năng tìm kiếm.