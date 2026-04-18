Châu Âu ra tuyên bố chung đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

(GLO)- 51 quốc gia châu Âu đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế để thảo luận về tình hình eo biển Hormuz đồng thời đưa ra tuyên bố chung nhằm khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong đảm bảo tự do hàng hải tại đây.

Cụ thể, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã đưa ra tuyên bố chung nhằm khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuyên bố chung nói rằng: "Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một giải pháp ngoại giao toàn diện cho xung đột thông qua đàm phán. Anh, Pháp và tất cả các đối tác của chúng tôi sẽ phát huy năng lực ngoại giao, kinh tế và quân sự tập thể để bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Chúng tôi hoan nghênh động thái của Iran, nhưng hy vọng điều này sẽ được duy trì lâu dài”.

Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nêu sáng kiến châu Âu sẽ thành lập một phái bộ đa quốc gia độc lập “mang tính phòng thủ”.

Mặc dù vậy, giữa các quốc gia châu Âu vẫn còn tranh cãi nên không có sự tham gia của Mỹ trong phái bộ này.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt đồng thời yêu cầu liên minh NATO hãy tránh xa eo biển Hormuz. Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc NATO "vô dụng khi cần đến" và gọi đây là một "con hổ giấy".

Sự chỉ trích này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Emmanuel Macron cam kết dẫn đầu một "phái đoàn đa quốc gia" nhằm bảo vệ các con tàu đi qua eo biển Hormuz, nơi Iran hiện đã đồng ý mở cửa trở lại trong thời gian ngừng bắn với Mỹ.