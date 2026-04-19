Tin thế giới ngày 19-4: Iran đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ

(GLO)- Iran đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ; Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội; Ukraine: Xả súng khiến nhiều người thương vong; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định... là những thông tin quốc tế nổi bật ngày 19-4.

Iran đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 18-4 cho biết đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong quá trình đàm phán với Washington.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr. Ảnh: AA/TTXVN

Trong một tuyên bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran khẳng định: "Trong những ngày gần đây, với sự hiện diện của tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran với tư cách là bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ đã đưa ra những đề xuất mới. Hiện Tehran đang xem xét và vẫn chưa đưa ra phản hồi".

Tuyên bố nói thêm rằng phái đoàn đàm phán của Iran sẽ không đưa ra bất cứ sự thỏa hiệp, lùi bước hay khoan nhượng nào dù là nhỏ nhất và sẽ bảo vệ lợi ích dân tộc bằng tất cả sức mạnh của mình.

Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội

Hy Lạp và Cộng hòa Síp đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 1A5 cho lực lượng vệ binh quốc gia.

Theo hãng tin quốc phòng Hy Lạp, hai nước đang tiến gần đến một thỏa thuận cho việc cung cấp một số lượng đáng kể xe tăng do Đức sản xuất từ ​​kho dự trữ của quân đội Hy Lạp, đây là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm hiện đại hóa năng lực thiết giáp của Cộng hòa Síp.

Xe tăng Leopard và pháo tự hành được trưng bày tại KNDS ở Munich, Đức, ngày 19-11-2025. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, xe tăng Leopard 1A5 sẽ được nâng cấp trước khi bàn giao, bao gồm cải thiện lớp giáp bảo vệ và hiện đại hóa các hệ thống. Động thái này được đánh giá là giải pháp tức thời trong các yêu cầu vận hành mới trong bối cảnh các lựa chọn mua sắm thay thế đang đối mặt với nguy cơ chậm trễ do xung đột.

Các báo cáo truyền thông Hy Lạp cho biết việc chuyển giao này là một phần của quá trình hiện đại hóa hạm đội xe bọc thép của Hy Lạp, theo đó các phương tiện cũ hơn sẽ được điều chuyển đến Síp.

Ukraine: Xả súng khiến nhiều người thương vong

Ngày 18-4, một phần tử vũ trang đã nổ súng ở Kiev (Ukraine) khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đối tượng còn bắt giữ con tin tại một siêu thị nhưng sau đó đã bị tiêu diệt.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ xả súng tại Kiev, ngày 18-4-2026. Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận: “Có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý. 4 con tin đã được giải cứu. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân”.

Cảnh sát Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường tại quận Holosiivskyi ở phía nam Kiev. Hiện chưa rõ động cơ tấn công của đối tượng trên.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sáng sớm 19-4 đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía Đông.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời đang tiến hành phân tích các thông số chi tiết của vụ phóng.

Động thái trên diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Triều Tiên thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp trong ngày 8-4.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

Một con phố ở Cuba bị mất điện. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), lãnh đạo Brazil, Tây Ban Nha và Mexico khẳng định sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại chân thành phù hợp với Liên hợp quốc và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Ba bên nhấn mạnh người dân Cuba phải được tự do quyết định tương lai của mình, không chịu sức ép từ bên ngoài. Hội nghị này được mô tả là nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tiến bộ và đối phó xu hướng cực hữu đang nổi lên tại nhiều khu vực trên thế giới.